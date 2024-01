Sebastian Bühler (Hero/4.) : La chute a laissé des traces

Sebastian Bühler fait partie de l'équipe d'usine Hero et participe au total à son cinquième rallye Dakar. L'Allemand a manqué de peu le top 3 dimanche, tandis que son coéquipier Ross Branch reste en tête.

En 2024, Hero sera un adversaire sérieux pour les premières places du Rallye Dakar en Arabie Saoudite. Le géant indien de la moto a aligné quatre pilotes de haut niveau pour la 46e édition du rallye le plus difficile du monde. Outre Bühler, qui est originaire de Ratingen mais vit au Portugal depuis son enfance, Ross Branch, Joan Barreda Bort et Joaquim Rodrigues sont sur les motos de l'équipe allemande Speedbrain.

Rodrigues a dû abandonner prématurément samedi après un crash, mais les trois autres coureurs sont bien placés. Branch a remporté la première étape samedi et a permis à Hero de prendre la tête du Dakar pour la première fois. Dimanche, le pilote du Botswana a également défendu sa position de leader. Avant la troisième étape, il compte 2:50 minutes d'avance sur le pilote Honda Jose Cornejo.

"La journée est heureusement terminée. La navigation était extrêmement difficile. Ouvrir l'étape n'était pas si mal, mais ensuite j'ai fait une grosse erreur au kilomètre 50 ou 60", a rapporté Branch. "J'ai perdu beaucoup de temps et avec Ricky, nous avons encore perdu du temps. Ensuite, nous avons pu rouler ensemble avec Nacho, il avait une grande vitesse et naviguait très bien".

Le coureur de 37 ans poursuit : "Nous avons ensuite pu terminer l'étape ensemble, c'était vraiment un travail de groupe à la fin. Je suis toujours sur un morceau, tout s'est déroulé en toute sécurité et j'ai maintenant hâte d'être à lundi".

Dimanche, Sebastian Bühler a réalisé une excellente spéciale, qu'il a terminée juste derrière les trois premiers. Le jeune homme de 26 ans a terminé quatrième, à 6:47 minutes du vainqueur Cornejo. Au total, il occupe la 14e position, bien qu'il ait également été victime d'une chute samedi et que son corps ait dû lutter en conséquence dimanche.

Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le 20ème de l'année dernière a parlé de sa journée en Arabie Saoudite. "C'était une étape solide aujourd'hui. J'ai essayé de mettre la pression dès le début et je me sentais bien", a déclaré Bühler, ajoutant : "Malheureusement, mon corps était encore affaibli après ma chute de la veille et je l'ai ressenti".

"La spéciale était à nouveau très dure, avec de belles portions de sable et quelques lits de rivière caillouteux qui rendaient la navigation difficile", a conclu le pilote d'usine Hero.

Dakar 2024, résultat de l'étape 2 (07.01) :

1. Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4. Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7. Toby Price, KTM, + 7:40

8. Skyler Howes, Honda, + 9:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10. Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11. Ross Branch, Hero, + 11:53

12. Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13. Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14. Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15. Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16. Martin Michek, KTM, + 16:47

17. Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18. Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19. Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20. Toni Mulec, KTM, + 19:50



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classement après l'étape 2 (07.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4. Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5. Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7. Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20:43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12. Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14. Sebastian Bühler, Hero, + 30:44

15. Bradley Cox, KTM, + 38:30

16. Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17. Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18. Skyler Howes, Honda, + 42:06

19. Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20. Harith Noah, Sherco, + 50:26



En outre :

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h