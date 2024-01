Sebastian Bühler (Hero/4°): Il crash ha lasciato il segno

Sebastian Bühler fa parte del team Hero works e partecipa al suo quinto Rally Dakar in assoluto. Domenica il tedesco ha mancato di poco l'accesso ai primi tre posti, mentre il compagno di squadra Ross Branch rimane in testa.

Hero è un serio concorrente per i primi posti nel Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita. Il colosso indiano delle moto ha portato quattro piloti di punta sulla linea di partenza della 46ª edizione del rally più duro del mondo. Oltre a Bühler, originario di Ratingen ma residente in Portogallo fin dall'infanzia, Ross Branch, Joan Barreda Bort e Joaquim Rodrigues sono sulle moto del team tedesco Speedbrain.

Rodrigues si è dovuto ritirare presto sabato a causa di una caduta, ma gli altri tre corridori sono in lizza. Branch ha vinto la prima tappa di sabato e ha portato Hero in testa per la prima volta a una Dakar. Il pilota del Botswana ha difeso la sua posizione di vertice anche domenica. Prima della terza tappa, ha 2:50 minuti di vantaggio sul pilota Honda Jose Cornejo.

"Fortunatamente la giornata è finita. La navigazione era estremamente difficile. L'apertura della tappa non è stata male, ma poi ho commesso un grosso errore al chilometro 50 o 60", ha riferito Branch. "Ho perso molto tempo e insieme a Ricky abbiamo perso ancora tempo. Poi siamo riusciti a correre insieme a Nacho, che aveva una grande velocità e navigava molto bene".

Il 37enne ha poi continuato: "Siamo riusciti a finire la tappa insieme, il che è stato un vero sforzo di gruppo alla fine. Sono ancora tutto intero, è andato tutto bene e ora non vedo l'ora che arrivi lunedì".

Sebastian Bühler ha condotto un'eccellente prova speciale domenica, finendo appena dietro i primi tre. Il ventiseienne ha concluso al quarto posto, a 6:47 minuti dal vincitore Cornejo, in quattordicesima posizione assoluta, anche se sabato ha subito una caduta e domenica il suo corpo ha faticato di conseguenza.

Il 20° corridore dello scorso anno ha commentato la sua giornata in Arabia Saudita dopo aver tagliato il traguardo. "Oggi è stata una tappa solida. Ho cercato di spingere fin dall'inizio e mi sono sentito bene", ha detto Bühler, aggiungendo: "Purtroppo il mio corpo era ancora indebolito dopo la caduta del giorno prima, e l'ho sentito".

"La tappa è stata di nuovo molto dura, con bei tratti sabbiosi e alcuni letti di fiume sassosi che hanno reso difficile la navigazione", ha riassunto il pilota di Hero works.

Dakar 2024, risultato tappa 2 (07.01):

1° Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2° Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min.

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4° Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5° Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6° Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7° Toby Price, KTM, + 7:40

8° Skyler Howes, Honda, + 9:39

9° Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10° Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11° Ross Branch, Hero, + 11:53

12° Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13° Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14° Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15° Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16° Martin Michek, KTM, + 16:47

17° Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18° Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19° Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20° Toni Mulec, KTM, + 19:50



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classifica dopo la seconda tappa (07.01.):

1° Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2° Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min.

3° Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4° Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5° Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6° Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7° Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12° Romain Dumontier, Husqvarna, + 25,43

13° Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14° Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15° Bradley Cox, KTM, + 38,30

16° Stefan Svitko, KTM, + 41,44

17° Rui Goncalves, Sherco, + 41,49

18° Skyler Howes, Honda, + 42:06

19° Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20° Harith Noah, Sherco, + 50:26



Altri:

29° Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h