Sebastian Bühler (Hero/4º): A queda deixou a sua marca

Sebastian Bühler faz parte da equipa de trabalho da Hero e está a competir no seu quinto Rali Dakar à geral. O alemão falhou por pouco o lugar entre os três primeiros no domingo, enquanto o seu companheiro de equipa Ross Branch continua na liderança.

A Hero é uma séria candidata aos lugares cimeiros no Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita. O gigante das motas da Índia trouxe quatro pilotos de topo para a linha de partida da 46ª edição do rali mais difícil do mundo. Ao lado de Bühler, que é natural de Ratingen mas vive em Portugal desde a infância, Ross Branch, Joan Barreda Bort e Joaquim Rodrigues estão nas motos da equipa alemã Speedbrain.

Rodrigues teve de se retirar mais cedo no sábado, após uma queda, mas os outros três pilotos estão bem na luta. Branch venceu a primeira etapa no sábado e colocou a Hero na liderança pela primeira vez num Dakar. O piloto do Botswana também defendeu a sua posição de topo no domingo. Antes da terceira etapa, ele tem 2:50 minutos de vantagem sobre o piloto da Honda, Jose Cornejo.

"Felizmente, o dia terminou. A navegação foi extremamente difícil. A abertura da etapa não foi muito má, mas depois cometi um grande erro ao quilómetro 50 ou 60", relatou Branch. "Perdi muito tempo e, juntamente com o Ricky, voltámos a perder tempo. Depois disso, conseguimos rodar em conjunto com o Nacho, ele tinha uma grande velocidade e navegava muito bem."

O piloto de 37 anos continuou: "Conseguimos terminar a etapa juntos, o que foi um verdadeiro esforço de grupo no final. Ainda estou inteiro, correu tudo bem e agora estou ansioso por segunda-feira."

Sebastian Bühler fez uma excelente etapa especial no domingo, terminando logo atrás dos três primeiros. O jovem de 26 anos terminou em quarto lugar, a 6:47 minutos do vencedor Cornejo, na 14ª posição da geral, embora também tenha sofrido uma queda no sábado e o seu corpo tenha tido dificuldades no domingo.

O 20º classificado do ano passado falou sobre o seu dia na Arábia Saudita depois de cruzar a meta. "Foi uma etapa sólida hoje. Tentei puxar desde o início e senti-me bem", disse Bühler, acrescentando: "Infelizmente, o meu corpo ainda estava enfraquecido depois da queda do dia anterior e senti isso".

"A etapa foi novamente muito dura, com boas secções de areia e alguns leitos de rio pedregosos que dificultaram a navegação", resumiu o piloto da Hero works.

Dakar 2024, resultado etapa 2 (07.01):

1º Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2º Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3º Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4º Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5º Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7º Toby Price, KTM, + 7:40

8º Skyler Howes, Honda, + 9:39

9º Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10º Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11º Ross Branch, Hero, + 11:53

12º Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13º Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14º Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15º António maio, Yamaha, + 16:31

16º Martin Michek, KTM, + 16:47

17º Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18º Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19º Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20º Toni Mulec, KTM, + 19:50



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Classificação após a 2ª etapa (07.01.):

1º Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2º Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3º Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4º Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6º Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7º Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10º Martin Michek, KTM, + 22:58

11º Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12º Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13º Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14º Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15º Bradley Cox, KTM, + 38:30

16º Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17º Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18º Skyler Howes, Honda, + 42:06

19º Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20º Harith Noah, Sherco, + 50:26



Mais:

29º Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h