Le rookie Tobias Ebster (KTM) : Brutalement doublé !

L'ancien motocrossman et débutant du Dakar Tobias Ebster recueille ces jours-ci en Arabie Saoudite ses toutes premières impressions sur le célèbre rallye du désert. Samedi, lors de la première véritable étape du rallye du désert, le jeune homme de 26 ans originaire de la vallée de Zillertal a dû réduire sa vitesse à l'arrivée après que son pneu arrière a montré des signes de dissolution en raison de la charge élevée.

Après avoir terminé 31e samedi, le rookie a pris la 29e place dimanche sur sa Kini Red Bull-KTM lors de la deuxième étape de 192 kilomètres. Ebster a perdu 30 minutes sur le vainqueur de l'étape Nacho Cornejo (Honda) - Ebster est actuellement 29ème au classement général.

Le neveu de l'icône KTM Heinz Kinigadner semble en pleine forme et satisfait après ses deux premières journées complètes sur le Dakar. "Ça a super bien commencé, j'ai doublé brutalement jusqu'au premier ravitaillement", explique Ebster, qui n'a d'ailleurs été que dix minutes plus lent que le vainqueur de l'an dernier Kevin Benavides (Red Bull-KTM) dimanche. "J'ai aussi bien navigué et ça m'a vraiment plu. Le problème, c'est que les voitures ont moins de phases de neutralisation que nous, ce qui leur a permis de gagner beaucoup de temps. Il y avait tellement de lits de rivières que j'ai dû ralentir et je savais que je devrais tout réparer moi-même si ça me jetait par terre maintenant".

Mais ce n'est pas tout pour le Tyrolien : "Lors de la deuxième neutralisation, à 400 kilomètres, Carlos Sainz est encore passé et il n'y avait plus qu'un nuage de poussière. L'important, c'est que j'ai pu amener le vélo à l'arrivée. Je suis content d'être au bivouac. Maintenant, il faut préparer la moto et demain, on repartira".