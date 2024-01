Il debuttante Tobias Ebster (KTM): una quantità brutale di sorpassi!

L'ex motocrossista e debuttante alla Dakar Tobias Ebster sta raccogliendo le sue prime impressioni sul famoso rally del deserto in Arabia Saudita. Il ventiseienne della valle Zillertal ha dovuto ridurre la sua velocità all'arrivo della prima vera tappa del rally nel deserto, sabato, dopo che il suo pneumatico posteriore ha mostrato segni di disintegrazione a causa dell'elevato carico.

Il debuttante in sella alla sua Kini Red Bull KTM ha fatto seguito al 31° posto di sabato con un 29° posto nella seconda tappa di 192 chilometri di domenica. Ebster ha perso 30 minuti dal vincitore di tappa Nacho Cornejo (Honda) - Ebster è attualmente 29° in classifica generale.

Il nipote dell'icona KTM Heinz Kinigadner appare euforico e pienamente soddisfatto dopo i suoi primi due giorni completi di Dakar. "Lapartenza è stata ottima, ho fatto molti sorpassi fino al primo rifornimento", spiega Ebster, che tra l'altro domenica è stato solo dieci minuti più lento del vincitore dell'anno scorso, Kevin Benavides (Red Bull-KTM), "ho anche navigato bene ed è stato molto positivo per me. Il problema era che le auto avevano meno fasi di neutralizzazione di noi e quindi abbiamo recuperato molto tempo. C'erano così tanti alvei che ho dovuto rallentare. Sapevo che avrei dovuto sistemare tutto da solo se mi avessero buttato a terra lì".

Ma non è tutto per il tirolese: "Alla seconda neutralizzazione al 400° chilometro, Carlos Sainz è passato e poi c'è stata solo una nuvola di polvere. L'importante è aver portato la moto al traguardo. Sono felice di essere al bivacco. Ora è tempo di preparare la moto e domani si torna in strada".