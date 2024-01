Novato Tobias Ebster (KTM): Uma quantidade brutal de ultrapassagens!

O recém-chegado ao Dakar Tobias Ebster (Kini Red Bull-KTM) resume as duas primeiras etapas e descreve as suas impressões sobre a sua primeira grande aventura no deserto.

O antigo piloto de motocross e estreante no Dakar, Tobias Ebster, está atualmente a recolher as suas primeiras impressões do mundialmente famoso rali do deserto na Arábia Saudita. O jovem de 26 anos do vale de Zillertal teve de reduzir a sua velocidade no final da primeira etapa real do rali do deserto, no sábado, depois de o seu pneu traseiro ter mostrado sinais de desintegração devido à elevada carga.

O estreante com a sua Kini Red Bull KTM seguiu o seu 31º lugar no sábado com o 29º lugar na segunda etapa de 192 quilómetros no domingo. Ebster perdeu 30 minutos para o vencedor da etapa, Nacho Cornejo (Honda) - Ebster é atualmente o 29º da geral.

O sobrinho do ícone da KTM, Heinz Kinigadner, parece entusiasmado e muito satisfeito após os seus dois primeiros dias completos de Dakar. "O início foi excelente, fiz muitas ultrapassagens até à primeira paragem para reabastecimento", explica Ebster, que, aliás, foi apenas dez minutos mais lento do que o vencedor do ano passado, Kevin Benavides (Red Bull-KTM) ,no domingo. O problema é que os carros tinham menos fases de neutralização do que nós e por isso ganhámos muito tempo. Havia tantos leitos de rio que tive de abrandar e sabia que teria de resolver tudo sozinho se me atirassem para o chão."

Mas isso não foi tudo para o tirolês: "Na segunda neutralização, aos 400 quilómetros, o Carlos Sainz passou por nós e depois houve apenas uma nuvem de pó. O importante é que consegui levar a mota até ao fim. Estou contente por estar no bivouac. Agora é tempo de preparar a mota e amanhã voltamos à estrada."