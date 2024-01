Notícia de última hora: Sam Sunderland, ex-vencedor do Dakar, está fora

O piloto da GASGAS works perde três horas no início da etapa da maratona com problemas técnicos e tem de se retirar

Sam Sunderland, vencedor do Dakar de 2017 e Campeão do Mundo de 2019, teve que fazer uma saída involuntária do Dakar 2024 hoje. Inicialmente, os sensores indicaram que o britânico tinha parado onze quilómetros após o início da etapa especial de hoje. Felizmente, não foi um acidente, mas aparentemente um problema técnico ao tentar obter óleo para o motor de 450cc do seu GASGAS Rally - aparentemente em vão.

Após três horas de espera, retirou-se e pediu a um camião que o levasse de volta ao bivouac. Vamos ficar atentos...

No momento do seu abandono, estava em 7º lugar, a pouco menos de um minuto do seu companheiro de equipa australiano Daniel Sanders e a 18:19 minutos do líder Ross Branch (Hero).

A época miserável de Sunderland continua: há mais de um ano que não consegue terminar uma prova de rally-raid.