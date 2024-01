Dakar étape 3 : Quintanilla devant Barreda et Benavides

Drame dans la première partie de l'étape marathon : Sam Sunderland (GASGAS) et Daniel Bühler (Hero) hors course, Ross Branch maintient la tête du classement général.

Mason Klein (Kove), qui avait déjà perdu deux heures hier suite à une réparation sur sa moto de rallye chinoise et qui a dû prendre le départ avec un nouveau moteur (plus 15 minutes de pénalité), a ouvert la journée en première position sur la grille de départ et s'est longtemps trouvé dans un groupe de tête avec Pablo Quintanilla et José Nacho Cornejo, qui ont tous deux récolté des crédits de temps pour le travail de leader (et donc le classement général) kilomètre après kilomètre. Au kilomètre 270, le rythme de Klein a chuté de manière spectaculaire. Trente-trois kilomètres plus tard, il a dû quitter définitivement son vélo pour tenter de réparer sa Kove. Après un départ en fanfare, l'Américain ne jouera plus aucun rôle dans le Dakar 2024.

Malheureusement, il en va de même pour le pilote Red Bull GASGAS Factory Racing Sam Sunderland. Le double vainqueur du Dakar a dû abandonner sa moto en raison d'un problème technique dès le 11e km de la spéciale. Après avoir attendu près de trois heures et demie pour obtenir de l'huile, il s'est rendu compte que l'entreprise était désespérée, a abandonné et s'est laissé trainer jusqu'au bivouac. Son coéquipier Daniel Sanders a perdu près de 12 minutes aujourd'hui et a franchi la ligne d'arrivée à la 12e place, comme il l'avait fait au départ de la course.

Tout aussi loin au classement intermédiaire : le double vainqueur du Dakar Toby Price, Red Bull KTM Factory Racing. Il a perdu 26 minutes et a terminé la journée en dehors du top 20 pour une raison dramatique : avec le pilote d'usine Honda Skyler Howes, il s'est arrêté pour porter secours à Sebastian Bühler, le pilote du Deutsche Hero, qui a fait une chute grave.

Grave chute de Sebastian Bühler

Selon les premières informations, Sebastian était conscient et pouvait bouger, mais se plaignait de fortes douleurs dorsales. Il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère et un diagnostic précis n'a pas encore été établi. Nous lui souhaitons bonne chance et un prompt et complet rétablissement ! A l'arrivée, Price et Howes seront crédités de temps (Howes 17:46 minutes et Price 18:03 minutes respectivement), c'est pourquoi le résultat du jour et le résultat général sont encore provisoires pour le moment. Un rapide calcul donne la 7e place du jour pour Howes et la 10e place pour Price.

Le co-favori Matthias Walkner n'ayant pas pris le départ en raison de sa chute à l'entraînement en décembre, c'est à l'Argentin Kevin Benavides de porter haut les couleurs de l'équipe Red Bull KTM, dominante depuis des années. Parti en 19e position, il a réussi à se hisser à la 3e place, à 1h46 du vainqueur du jour, Pablo Qintanilla. Au classement général, Kevin Benavides est passé de la 11e à la 6e place, tandis que son frère Luciano (Husqvarna) est descendu à la 9e place.

Le vainqueur du jour, Quintanilla, a bénéficié aujourd'hui de 3:33 minutes de bonification pour avoir mené la course, fêtant ainsi sa septième victoire d'étape sur le Dakar et réduisant son retard sur le top 3 du classement général.

La deuxième place du classement du jour est revenue à l'ancien champion Joan Barreda sur Hero, qui a profité, tout comme Benavides, d'une position de départ tardive. Au classement général, Ross Branch a conservé la tête avec 4:11 minutes d'avance sur Nacho Cornejo et 5:08 minutes sur son coéquipier Honda Ricky Brabec.

Les pilotes bénéficient maintenant d'une pause de deux heures pour les réparations, pendant laquelle une équipe réduite de mécaniciens peut s'occuper des motos. Ensuite, les règles du parc-fermé s'appliquent. Les coureurs dormiront dans leur propre petit bivouac sous la tente, avant de poursuivre demain avec la deuxième partie de cette étape marathon.

Le Tyrolien Tobias Ebster a lui aussi fait preuve de bravoure aujourd'hui : après avoir terminé 29e aujourd'hui, le pilote KTM-Kini se trouve à la 26e place du classement général.

Dakar 2024, résultat de l'étape 3 (08.01.) :

1. Pablo Qintanilla (Honda), 4:37:42

2. Joan Barreda Bort (Hero), + 1:38

3. Kevin Benavides (KTM), + 1:46

4. Ricky Brabec (Honda), + 1:57

5. Ross Branch (Hero), + 4:04

6. Adrien van Beveren (Honda), + 4:37

7. Skyler Howes (Honda), + 4:430

8. Jose Cornejo (Honda), + 5:20

9. Stefan Svitko (KTM), + 6:50

10. Toby Price (KTM), + 8:22

En outre :

29. Tobias Ebster (KTM), +31:54

Classement général après l'étape 3 (08.01.) :

1. Ross Branch, Hero, 14:31:51 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 4:11 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 5:08

4. Pablo Quintanilla, Honda, +11:169

5. Adrien van Beveren, Honda, +21:16

6. Kevin Benavides, KTM, +21:32

7. Toby Price, KTM, + 23:57

8. Daniel Sanders, GASGAS, + 25:13

9. Joan Barreda Bort, Hero, + 26:30

10. Luciano Benavides, Husqvarna, + 28:00

En outre :

26. Tobias Ebster (KTM), + 1:38,08