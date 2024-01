Tappa 3 della Dakar: Quintanilla precede Barreda e Benavides

Mason Klein (Kove), che aveva già perso due ore ieri a causa di una riparazione alla sua moto da rally cinese e ha dovuto partire con un motore nuovo (più 15 minuti di penalità), ha aperto la giornata in prima posizione sulla griglia di partenza ed è stato a lungo nel gruppo di testa con Pablo Quintanilla e José Nacho Cornejo, entrambi i quali hanno raccolto crediti di tempo per aver condotto la gara (e quindi la classifica generale) chilometro dopo chilometro. Al chilometro 270 il ritmo di Klein è calato drasticamente. 33 chilometri dopo è dovuto scendere definitivamente dalla bici per cercare di riparare il suo Kove. Dopo un'ottima partenza, il ragazzo statunitense non avrà più un ruolo nella Dakar 2024.

Purtroppo, lo stesso vale per il pilota del Red Bull GASGAS Factory Racing Sam Sunderland. Il due volte vincitore della Dakar ha dovuto parcheggiare la sua moto per un difetto tecnico al chilometro 11 della prova speciale. Dopo aver aspettato quasi tre ore e mezza per l'olio, si è reso conto della disperazione dell'impresa, ha rinunciato e si è fatto trainare al bivacco. Il compagno di squadra Daniel Sanders ha perso quasi 12 minuti oggi e ha tagliato il traguardo nello stesso 12° posto in cui aveva iniziato la gara.

Altrettanto indietro nella classifica intermedia: il due volte vincitore della Dakar Toby Price, Red Bull KTM Factory Racing. Ha perso 26 minuti e ha concluso la giornata fuori dalla top 20 per un motivo drammatico: insieme al pilota Honda works Skyler Howes, si è fermato per curare il pilota tedesco Hero Sebastian Bühler, che aveva subito una grave caduta.

La grave caduta di Sebastian Bühler

Secondo le prime informazioni, Sebastian era cosciente e in grado di muoversi, ma lamentava un forte dolore alla schiena. È stato trasportato in ospedale con l'elicottero e non è ancora stata fatta una diagnosi precisa. Gli auguriamo il meglio e una pronta e completa guarigione! Price e Howes riceveranno i crediti di tempo al traguardo (Howes 17:46 minuti e Price 18:03 minuti rispettivamente), quindi i risultati giornalieri e complessivi sono ancora provvisori al momento. Un rapido calcolo mostra il 7° posto di giornata per Howes e il 10° per Price.

Con l'assenza del co-favorito Matthias Walkner a causa della caduta in allenamento di dicembre, è toccato all'argentino Kevin Benavides tenere alta la bandiera del team Red Bull KTM, che domina da anni. Partito dal 19° posto, è riuscito a fare un'impressionante cavalcata fino al terzo posto di giornata, a 1:46 minuti dal vincitore di giornata Pablo Qintanilla. Nella classifica generale, Kevin Benavides è passato dall'11° al 6° posto, mentre suo fratello Luciano (Husqvarna) è scivolato al 9° posto.

Il vincitore di tappa Quintanilla ha beneficiato oggi di un credito di tempo di 3:33 minuti per la leadership, ha festeggiato la sua settima vittoria di tappa alla Dakar e ha ridotto il suo distacco dai primi tre in classifica generale.

Il secondo posto nella classifica di giornata è andato al veterano Joan Barreda su Hero, che, come Benavides, ha beneficiato di una posizione di partenza tardiva. Ross Branch ha mantenuto il suo vantaggio nella classifica generale, con 4:11 minuti di vantaggio su Nacho Cornejo e 5:08 minuti sul suo compagno di squadra Honda Ricky Brabec.

Ora è prevista una pausa di riparazione di due ore per i piloti, durante la quale un equipaggio ridotto di meccanici è autorizzato a revisionare le moto. Dopodiché si applicano le regole del parc-fermé. I piloti dormiranno nel loro piccolo bivacco in tenda prima di continuare domani con la seconda parte di questa tappa maratona.

Anche il tirolese Tobias Ebster ha corso brillantemente oggi: dopo il 29° posto di oggi, il pilota della KTM-Kini è al 26° posto in classifica generale.

Dakar 2024, risultato tappa 3 (08.01.):

1° Pablo Qintanilla (Honda), 4:37:42

2° Joan Barreda Bort (Hero), + 1:38

3° Kevin Benavides (KTM), + 1:46

4° Ricky Brabec (Honda), + 1:57

5° Ross Branch (Hero), + 4:04

6° Adrien van Beveren (Honda), + 4:37

7° Skyler Howes (Honda), + 4:430

8° Jose Cornejo (Honda), + 5:20

9° Stefan Svitko (KTM), + 6:50

10° Toby Price (KTM), + 8:22

Inoltre:

29° Tobias Ebster (KTM), +31:54

Classifica generale dopo la terza tappa (08.01.):

1° Ross Branch, Hero, 14:31:51 h

2° Jose Cornejo , Honda, +4:11 min.

3° Ricky Brabec, Honda, +5:08

4° Pablo Quintanilla, Honda, +11:169

5° Adrien van Beveren, Honda, +21:16

6. Kevin Benavides, KTM, +21:32

7 .Toby Price, KTM, + 23:57

8 .Daniel Sanders, GASGAS, + 25:13

9. Joan Barreda Bort, Hero, + 26:30

10° Luciano Benavides, Husqvarna, + 28:00

Altri:

26° Tobias Ebster (KTM), + 1:38,08