Etapa 3 do Dakar: Quintanilla à frente de Barreda e Benavides

Mason Klein (Kove), que já tinha perdido duas horas ontem após a reparação da sua mota de rali chinesa e teve de começar com um novo motor (mais 15 minutos de penalização), começou o dia na primeira posição da grelha e esteve durante muito tempo num grupo de liderança com Pablo Quintanilla e José Nacho Cornejo, ambos com créditos de tempo por liderarem a corrida (e, portanto, a classificação geral) quilómetro após quilómetro. O ritmo de Klein caiu drasticamente no quilómetro 270. 33 quilómetros depois, teve de abandonar definitivamente a bicicleta para tentar reparar novamente a sua Kove. Depois de um forte arranque, o rapaz dos EUA já não participa no Dakar 2024.

Infelizmente, o mesmo se aplica ao piloto da Red Bull GASGAS Factory Racing, Sam Sunderland. O duas vezes vencedor do Dakar teve de estacionar a sua moto com um defeito técnico no quilómetro 11 da etapa especial. Depois de ter esperado quase três horas e meia por óleo, apercebeu-se da inutilidade da tentativa, desistiu e foi rebocado para o bivouac. O seu companheiro de equipa, Daniel Sanders, perdeu hoje quase 12 minutos e cruzou a linha de chegada no mesmo 12º lugar em que tinha começado a corrida.

Igualmente atrás na classificação intermédia está Toby Price, duas vezes vencedor do Dakar, da Red Bull KTM Factory Racing. Perdeu 26 minutos e terminou o dia fora dos 20 primeiros por uma razão dramática: juntamente com o piloto da Honda Works, Skyler Howes, parou para cuidar do piloto alemão da Hero, Sebastian Bühler, que tinha sofrido uma queda grave.

A grave queda de Sebastian Bühler

De acordo com as primeiras informações, Sebastian estava consciente e era capaz de se mexer, mas queixava-se de fortes dores nas costas. Foi levado de helicóptero para o hospital e ainda não foi feito um diagnóstico exato. Desejamos-lhe as maiores felicidades e uma recuperação rápida e completa! Price e Howes receberão créditos de tempo no final (Howes 17:46 minutos e Price 18:03 minutos, respetivamente), pelo que os resultados diários e globais são ainda provisórios neste momento. Um cálculo rápido mostra o 7º lugar no dia para Howes e o 10º lugar para Price.

Com o co-favorito Matthias Walkner a não competir devido a um acidente nos treinos em dezembro, coube ao argentino Kevin Benavides manter as bandeiras da equipa Red Bull KTM, que tem dominado durante anos. Começando em 19º lugar, conseguiu fazê-lo com uma impressionante corrida até ao terceiro lugar do dia, a 1:46 minutos do vencedor do dia, Pablo Qintanilla. Na classificação geral, Kevin Benavides saltou do 11º para o 6º lugar, enquanto o seu irmão Luciano (Husqvarna) caiu para o 9º lugar.

O vencedor da etapa, Quintanilla, beneficiou hoje de um crédito de tempo de 3:33 minutos por liderar, celebrou a sua sétima vitória na etapa do Dakar e reduziu a sua distância para o top 3 da classificação geral.

O segundo lugar na classificação do dia foi para o veterano Joan Barreda na Hero, que, tal como Benavides, beneficiou de uma posição de partida tardia. Ross Branch manteve a liderança na classificação geral, com 4:11 minutos de vantagem sobre Nacho Cornejo e 5:08 minutos sobre o seu companheiro de equipa na Honda, Ricky Brabec.

Os pilotos têm agora uma pausa de duas horas para reparação, durante a qual uma equipa reduzida de mecânicos pode fazer a manutenção das motos. Depois disso, aplicam-se as regras do parc-fermé. Os pilotos vão dormir num pequeno acampamento numa tenda antes de continuarem amanhã com a segunda parte desta etapa maratona.

O tirolês Tobias Ebster também fez uma prova brilhante hoje: depois do 29º lugar de hoje, o piloto da KTM-Kini está em 26º lugar na geral.

Dakar 2024, resultado da etapa 3 (08.01.):

1º Pablo Qintanilla (Honda), 4:37:42

2º Joan Barreda Bort (Hero), + 1:38

3º Kevin Benavides (KTM), + 1:46

4º Ricky Brabec (Honda), + 1:57

5º Ross Branch (Hero), + 4:04

6º Adrien van Beveren (Honda), + 4:37

7º Skyler Howes (Honda), + 4:430

8º Jose Cornejo (Honda), + 5:20

9º Stefan Svitko (KTM), + 6:50

10º Toby Price (KTM), + 8:22

Também:

29º Tobias Ebster (KTM), +31:54

Classificação geral após a etapa 3 (08.01.):

1º Ross Branch, Hero, 14:31:51 h

2º Jose Cornejo , Honda, +4:11 min

3º Ricky Brabec, Honda, +5:08

4º Pablo Quintanilla, Honda, +11:169

5º Adrien van Beveren, Honda, +21:16

6. Kevin Benavides, KTM, +21:32

7 .Toby Price, KTM, + 23:57

8 .Daniel Sanders, GASGAS, + 25:13

9º Joan Barreda Bort, Hero, + 26:30

10º Luciano Benavides, Husqvarna, + 28:00

Mais:

26º Tobias Ebster (KTM), + 1:38,08