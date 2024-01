Derrube! Kevin Benavides ganha após as penalidades.

As penalizações por tempo agitam a classificação do dia: um minuto para o líder da classificação geral Branch, seis para o vencedor da etapa Quintanilla, 12 para Barreda

O vencedor da etapa de hoje de Dawadmi a Al Salmiyah no Dakar 24 para as motos é agora, surpreendentemente, Kevin Benavides da Red Bull KTM Factory Racing!

Os comissários de prova consideraram quatro pilotos culpados de infracções e aplicaram-lhes sanções por excesso de velocidade em troços com limites de velocidade. O mais culpado foi Joan Barreda (Hero), que caiu do segundo para o 15º lugar devido a 12 minutos de penalizações.

A suposta vitória de Pablo Quintanilla na etapa da Honda acabou por ser o sétimo lugar do dia, depois de seis minutos de penalização, enquanto o líder da geral Ross Branch teve um minuto a mais no seu tempo. Ricky Brabec (Honda) também teve um minuto a mais no seu tempo. No entanto, a penalização para este último não alterou as posições do dia.

A correção subsequente não tem qualquer efeito sobre as posições na classificação geral de hoje.

Dakar 2024, resultado oficial etapa 3 (08.01.):

1º Kevin Benavides (KTM), 4:39:28

2º Ricky Brabec (Honda), + 1:11 min

3º Adrien van Beveren (Honda), + 2:51

4º Skyler Howes (Honda), + 2:57

5º Ross Branch (Hero), + 3:18

6º Jose Cornejo (Honda), + 3:34

7º Pablo Quintanilla (Honda), + 4:14

8º Stefan Svitko (KTM), + 5:04

9º Toby Price (KTM), + 6:36

10º Milan Micheck (KTM), + 7:32

Mais:

28º Tobias Ebster (KTM), +30:08

Classificação geral após a etapa 3 (08.01.):

1º Ross Branch, Hero, 14:32:51 h

2º Jose Cornejo , Honda,+3:11 min

3º Ricky Brabec, Honda,+5:08

4º Pablo Quintanilla, Honda, +16:16

5º Adrien van Beveren, Honda, +20:16

6º Kevin Benavides, KTM, +20:32

7 .Toby Price, KTM, + 22:57

8 .Daniel Sanders, GASGAS, + 24:13

9º Luciano Benavides, Husqvarna, + 27:00

10º , Martin Michek, KTM, + 27:12

Além disso:

26ºTobias Ebster (KTM), + 1:37,08