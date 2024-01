Etapa 3: Voces del vivac

Pablo Quintanilla, Honda, 1er puesto:

"Es una buena sensación haber ganado otra etapa. La primera parte era muy rocosa, bastante difícil. Pero he tenido buenas sensaciones, también con la navegación. Después de unos 80 kilómetros he alcanzado a Luciano Benavides. Después de la parada para repostar, vi a Nacho y nos empujamos mutuamente. Ha estado delante unos kilómetros, y luego he vuelto a estar yo delante. Mis sensaciones van mejorando día a día, pero todavía nos queda mucha carrera por delante. Este año la navegación me resulta especialmente difícil, sobre todo calcular la distancia correcta entre los waypoints. Crees que has acertado, pero al cabo de unos kilómetros te das cuenta de que te has equivocado. Ya he vivido muchas cosas en esta carrera, buenas y malas, así que una victoria de etapa como esta me hace sentir muy bien. Demuestra que todo el trabajo duro ha merecido la pena".

Kevin Benavides, KTM, 3er puesto:

"Hoy ha sido un día mejor para mí que ayer. He tenido problemas de navegación. Por eso me he centrado especialmente en no cometer errores. La etapa era bastante larga, así que este día tampoco ha sido fácil. Aunque tenía algunos carriles que podía seguir, tenía que comprobarlos constantemente con mis notas de ritmo en el libro de ruta. Estoy contento con mi velocidad de hoy. En dos horas hay que preparar la moto para mañana, y luego al vivac".

José Nacho Cornejo, Honda, 7º puesto:

"Un día duro, sobre todo porque he tenido que salir delante solo en la salida. No ha sido fácil en estas condiciones mixtas. Creo que en el kilómetro 150 ó 170 me ha alcanzado Pablo. Hemos rodado juntos y creo que hemos hecho un buen trabajo para no perder demasiado tiempo. Nuestra consigna era evitar errores y apretar al máximo".

Toby Price, KTM, 10º puesto:

"Un día de locos. Estoy contento de haber llegado a la meta. En general, no puedo estar insatisfecho. Después de un breve servicio, toca el vivac maratón. Espero poder dormir. Mañana continuaré".

Luciano Benavides, Husqvarna, 16º:

"Mi problema hoy ha sido que me he perdido. Sólo eso me ha hecho perder seis minutos. Después ha sido difícil volver a coger el ritmo. Pero hoy sólo ha sido el tercer día de un Dakar muy largo. Estoy tratando de pulsar el botón de reinicio. Mañana será un nuevo día".