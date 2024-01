Etape 3 : Voix du bivouac

Une longue et dure journée en Arabie Saoudite : voici ce que disent le vainqueur Pablo Quintanilla, Kevin Benavides & Co. au bivouac.

Pablo Quintanilla, Honda, 1ère place :

"C'est un bon sentiment d'avoir à nouveau gagné une étape. La première partie était très caillouteuse, assez difficile. Mais j'ai eu un bon feeling, notamment avec ma navigation. Après environ 80 kilomètres, j'ai rattrapé Luciano Benavides. Après le ravitaillement, j'ai vu Nacho et nous nous sommes poussés mutuellement. Pendant quelques kilomètres, il était devant, puis c'était à nouveau moi. Mes sensations s'améliorent de jour en jour, mais nous avons encore une longue course devant nous. Cette année, je trouve la navigation particulièrement difficile, surtout pour évaluer la distance correcte entre les waypoints. Tu penses être dans le vrai, mais après quelques kilomètres, tu réalises que tu es dans l'erreur. J'ai déjà vécu tellement de choses sur cette course - des bonnes, des mauvaises - qu'une victoire d'étape fait du bien. Cela montre que le dur travail en valait la peine".

Kevin Benavides, KTM, 3ème :

"Aujourd'hui a été une meilleure journée pour moi qu'hier. Là, j'avais des problèmes de navigation. C'est pourquoi je me suis particulièrement concentré aujourd'hui pour ne pas faire d'erreur ici. L'étape était assez longue, c'est pourquoi cette journée n'a pas été facile. Même si j'avais quelques pistes à suivre, je devais toujours les comparer avec mes notes de rythme dans le roadbook. Je suis satisfait de ma vitesse aujourd'hui. Dans deux heures, la moto devra être prête pour demain, puis nous partirons pour le bivouac".

Jose Nacho Cornejo, Honda, 7e :

"Une journée difficile, surtout parce que j'ai dû partir seul devant au début. Ce n'était vraiment pas facile dans ces conditions mixtes. Je pense que c'est vers le km 150 ou 170 que Pablo m'a rejoint. Nous avons roulé ensemble et je pense que nous avons fait du bon travail pour ne pas perdre trop de temps. Notre devise était d'éviter les erreurs et de pousser aussi fort que nous le pouvions".

Toby Price, KTM, 10e :

"Une journée folle. Je suis content d'avoir atteint l'objectif. En somme, je ne peux pas être mécontent. Après une courte assistance, nous continuons vers le bivouac marathon. J'espère pouvoir dormir. Demain, nous continuerons".

Luciano Benavides, Husqvarna, 16e :

"Mon problème aujourd'hui, c'est que je me suis perdu. Rien que ça m'a coûté six minutes. Après cela, il a été difficile de retrouver le rythme. Mais aujourd'hui n'était que le troisième jour d'un long Dakar. J'essaie d'appuyer sur le bouton "reset". Demain est un autre jour".