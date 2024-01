Tappa 3: Voci dal bivacco

Una lunga e dura giornata in Arabia Saudita: ecco cosa dicono i vincitori Pablo Quintanilla, Kevin Benavides & Co. nel bivacco.

Pablo Quintanilla, Honda, 1° posto:

"È una bella sensazione aver vinto un'altra tappa. La prima parte era molto rocciosa, piuttosto difficile. Ma avevo un buon feeling, anche con la navigazione. Dopo circa 80 chilometri ho raggiunto Luciano Benavides. Dopo il rifornimento, ho visto Nacho e ci siamo spinti a vicenda. Lui è stato davanti per qualche chilometro, poi sono tornato davanti. Le mie sensazioni migliorano di giorno in giorno, ma la gara è ancora lunga. Quest'anno trovo particolarmente difficile la navigazione, soprattutto la stima della distanza corretta tra i waypoint. Pensi di aver ragione, ma dopo qualche chilometro ti rendi conto di esserti sbagliato. Ho già vissuto tante esperienze in questa gara, belle e brutte, quindi una vittoria di tappa come questa è davvero bella. Dimostra che tutto il duro lavoro è stato ripagato".

Kevin Benavides, KTM, 3° posto:

"Oggi per me è stata una giornata migliore rispetto a ieri. Ho avuto problemi di navigazione. Per questo motivo oggi mi sono concentrato soprattutto sul non commettere errori. La tappa era piuttosto lunga, quindi anche questa giornata non è stata facile. Anche se avevo alcune corsie che potevo seguire, dovevo continuare a controllarle con le mie note sul road book. Sono soddisfatto della mia velocità di oggi. Tra due ore la moto dovrà essere preparata per domani, poi si passerà al bivacco".

Jose Nacho Cornejo, Honda, 7° posto:

"Una giornata difficile, soprattutto perché ho dovuto partire da solo all'inizio. Non è stato facile in queste condizioni miste. Credo che fosse intorno al chilometro 150 o 170 quando Pablo mi ha raggiunto. Abbiamo corso insieme e credo che abbiamo fatto un buon lavoro per non perdere troppo tempo. Il nostro motto era evitare gli errori e spingere il più possibile".

Toby Price, KTM, 10° posto:

"Una giornata pazzesca. Sono felice di aver raggiunto il traguardo. Nel complesso, non posso essere insoddisfatto. Dopo un breve servizio, si passa al bivacco della maratona. Spero di riuscire a dormire. Continuerò domani".

Luciano Benavides, Husqvarna, 16° posto:

"Il mio problema oggi è stato quello di essermi perso. Solo questo mi è costato sei minuti. Poi è stato difficile riprendere il ritmo. Ma oggi era solo il terzo giorno di una lunga Dakar. Sto cercando di premere il pulsante di reset. Domani è un nuovo giorno".