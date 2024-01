Etapa 3: Vozes do bivouac

Um longo e duro dia na Arábia Saudita: é isto que o vencedor Pablo Quintanilla, Kevin Benavides & Co. dizem no bivaque.

Pablo Quintanilla, Honda, 1º lugar:

"É uma boa sensação ter ganho outra etapa. A primeira parte foi muito rochosa, bastante difícil. Mas tive uma boa sensação, também com a minha navegação. Depois de cerca de 80 quilómetros, apanhei o Luciano Benavides. Depois da paragem para reabastecer, vi o Nacho e empurrámo-nos um ao outro. Ele esteve na frente durante alguns quilómetros, depois voltei a estar na frente. As minhas sensações estão a melhorar de dia para dia, mas ainda temos uma longa corrida pela frente. Este ano acho a navegação particularmente difícil, especialmente estimar a distância correcta entre os pontos de passagem. Pensamos que estamos certos, mas após alguns quilómetros apercebemo-nos que estamos errados. Já passei por tanta coisa nesta corrida - coisas boas e coisas más - que uma vitória numa etapa como esta é muito boa. Mostra que todo o trabalho árduo valeu a pena."

Kevin Benavides, KTM, 3º lugar:

"Hoje foi um dia melhor para mim do que ontem. Tive problemas de navegação. Foi por isso que me concentrei particularmente em não cometer erros aqui hoje. A etapa era bastante longa, por isso este dia também não foi fácil. Apesar de ter algumas pistas que conseguia seguir, tinha de estar sempre a compará-las com as minhas notas de ritmo no road book. Estou contente com a minha velocidade hoje. Daqui a duas horas, a mota tem de ser preparada para amanhã e depois vamos para o acampamento."

Jose Nacho Cornejo, Honda, 7º lugar:

"Um dia difícil, especialmente porque tive de sair da frente sozinho no início. Não foi fácil nestas condições mistas. Penso que foi por volta do quilómetro 150 ou 170 que o Pablo me alcançou. Rodámos juntos e acho que fizemos um bom trabalho para não perder muito tempo. O nosso lema era evitar erros e esforçarmo-nos o mais possível."

Toby Price, KTM, 10º lugar:

"Um dia louco. Estou contente por ter chegado ao fim. No geral, não posso estar insatisfeito. Depois de um curto serviço, vamos para o bivouac da maratona. Espero conseguir dormir. Amanhã continuo".

Luciano Benavides, Husqvarna, 16º lugar:

"O meu problema hoje foi ter-me perdido. Só isso custou-me seis minutos. Depois disso, foi difícil voltar ao ritmo. Mas hoje foi apenas o terceiro dia de um longo Dakar. Estou a tentar carregar no botão de reiniciar. Amanhã é um novo dia".