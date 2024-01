Tobias Ebster: ¡tercera victoria de etapa, líder de la general!

El novato tirolés del Dakar gana también la tercera etapa en la categoría "Original by Motul", es decir, la de los pilotos que se las arreglan sin ayuda exterior.

El piloto de Kini-Red Bull KTM, Tobias Ebster, terminó el lunes la tercera etapa del Rally Dakar en Arabia Saudí con algunos kilómetros de más como trabajo duro, ya que el tirolés se había perdido varias veces. Sin embargo, el sobrino de 26 años del icono de KTM Heinz Kinigadner (63) lo ha hecho muy bien hasta ahora.

Ebster cruzó la línea de meta en P28 el lunes, perdiendo 30 minutos respecto al ganador del día y compañero de marca Kevin Benavides (Red Bull-KTM). En la clasificación general , el piloto privado Ebster incluso mejoró hasta el P 26. La tercera etapa del Dakar fue una etapa maratón en la que los mecánicos sólo pudieron ayudar a los mejores ases durante dos horas después de la llegada. Ebster también amplió su ventaja en la categoría original-by-Motul, en la que no había restricciones adicionales en la etapa maratón: los pilotos de la categoría self-supporter, antes llamada Malle Moto, tienen que realizar el mantenimiento de sus motos de forma independiente cada tarde. La ventaja del tirolés sobre el belga Jerome Martiny es ahora de 38:22 minutos. El español Albert García, tercero , está a 1:10 horas. , elEbster26.

"Hoy ha sido brutalmente rápido, pero me he perdido muy a menudo, ha sido realmente malo", informa el antiguo corredor de ciclocross de Zillertal. "Estuve muy bien en las dunas y volví a alcanzar a muchos corredores. En los cañones, a menudo iba de izquierda a derecha y volvía a perderme".

Ebster describe a continuación otra curiosidad: "Adelanté a algunos corredores dos, tres o incluso cuatro veces. Así que no fue tan genial, pero estaba satisfecho con mi pilotaje, era muy bueno en carretera. En cualquier caso, es un proceso de aprendizaje: es el tercer día, he conseguido mi tercera meta, así que no puedo quejarme demasiado; seguiremos el martes".