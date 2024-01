Tobias Ebster : troisième victoire d'étape, leader du classement général !

Le pilote de Kini-Red Bull-KTM Tobias Ebster a terminé la troisième étape du rallye Dakar en Arabie Saoudite lundi avec quelques kilomètres supplémentaires en guise de corvée, car le Tyrolien s'est perdu plusieurs fois. Mais le neveu de l'icône KTM Heinz Kinigadner (63), âgé de 26 ans, s'en sort très bien jusqu'à présent.

Lundi, Ebster a franchi l'arrivée de l'étape en P28 - il a perdu 30 minutes sur le vainqueur du jour et collègue de marque Kevin Benavides (Red Bull-KTM). Au classement général , le privé Ebster est remonté à la 26e place . La troisième étape du Dakar était une étape marathon, où les mécaniciens des meilleurs as ne pouvaient aider que pendant deux heures après l'arrivée. Ebster a également consolidé son avance dans la catégorie Original by Motul, où il n'y avait pourtant pas de restrictions supplémentaires lors de la partie marathon : les pilotes de la catégorie des autos, autrefois appelée Malle Moto, doivent entretenir eux-mêmes leurs motos chaque soir. L' avance du Tyrolien sur le Belge Jérôme Martiny est désormais de 38:22 minutes. L'Espagnol Albert Garcia, troisième , a 1h10 de retard. est

"Aujourd'hui, c'était brutalement rapide - mais je me suis perdu tellement de fois que c'était vraiment mauvais", rapporte l'ancien crossman de Zillertal. "Dans les dunes, j'étais ensuite extrêmement bien parti, j'ai à nouveau rattrapé de nombreux coureurs. Dans les canyons, ça allait souvent à gauche et à droite, là aussi je me suis perdu".

Ebster décrit ensuite une autre curiosité : "J'ai doublé, triplé, voire quadruplé certains coureurs. Mais du point de vue de la performance de conduite, j'étais content, j'étais vraiment bien sur le chemin. Mais c'est de toute façon un processus d'apprentissage - c'est maintenant le troisième jour, j'ai réussi mon troisième finish, donc je ne peux pas trop me plaindre non plus - mardi, on reprend".