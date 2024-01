Tobias Ebster: terza vittoria di tappa, leadership in classifica generale!

Il pilota Kini-Red Bull KTM Tobias Ebster ha concluso lunedì la terza tappa del Rally Dakar in Arabia Saudita con qualche chilometro in più di fatica, dato che il tirolese si era perso alcune volte. Tuttavia, il 26enne nipote dell'icona KTM Heinz Kinigadner (63) ha fatto molto bene finora.

Lunedì Ebster ha tagliato il traguardo in P28, perdendo 30 minuti dal vincitore di giornata e collega di marca Kevin Benavides (Red Bull-KTM).

Nella classifica generale

il pilota privato

Ebster

salito

addirittura in P26