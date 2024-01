Tobias Ebster: terceira etapa ganha, líder da classificação geral!

O estreante do Dakar do Tirol também vence a terceira etapa na categoria "Original by Motul" - ou seja, os pilotos que se desenrascam sem ajuda externa.

O piloto da Kini-Red Bull KTM, Tobias Ebster, terminou a terceira etapa do Rali Dakar na Arábia Saudita, na segunda-feira, com alguns quilómetros a mais, uma vez que o tirolês se perdeu algumas vezes. No entanto, o sobrinho de 26 anos do ícone da KTM Heinz Kinigadner (63) tem-se saído muito bem até agora.

Ebster cruzou a meta na P28 na segunda-feira, perdendo 30 minutos para o vencedor do dia e colega de marca Kevin Benavides (Red Bull-KTM). Na classificação geral , o piloto privado Ebster melhorou para P26 . A terceira etapa do Dakar foi uma etapa maratona em que os mecânicos só foram autorizados a ajudar os ases de topo durante duas horas após o final. Ebster também aumentou a sua liderança na categoria original-by-Motul, onde não houve restrições adicionais na etapa maratona: os pilotos da categoria de auto-suporte, outrora chamada Malle Moto, têm de fazer a manutenção das suas motos de forma independente todas as noites. A vantagem do tirolês sobre o belga Jerome Martiny é agora de 38:22 minutos. O espanhol Albert Garcia, em terceiro lugar, está a 1:10 horas de distância.

"Hoje foi brutalmente rápido - mas perdi-me tantas vezes que foi muito mau", relata o antigo piloto de ciclocross de Zillertal. "Estive muito bem nas dunas e voltei a apanhar muitos ciclistas. Nos desfiladeiros, fui muitas vezes para a esquerda e para a direita e perdi-me novamente."

Ebster descreve depois outra curiosidade: "Ultrapassei alguns ciclistas duas, três ou mesmo quatro vezes. Por isso, não foi tão fixe, mas fiquei satisfeito com o meu desempenho na condução, fui muito bom na estrada. Mas é um processo de aprendizagem, de qualquer forma - estamos no terceiro dia, consegui a minha terceira meta, por isso não me posso queixar muito - vamos continuar na terça-feira."