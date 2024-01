Pesadilla: Sebastian Bühler (Hero) herido tras una caída

Sebastian Bühler regresó el domingo al vivac de Al Duwadimi en cuarta posición en la segunda etapa. El piloto oficial de Hero se había familiarizado bien con el Rally Dakar 2024 y también iba camino de situarse entre los 10 primeros de la clasificación general. Pero el sueño de terminar el Dakar por cuarta vez en su quinta participación terminó el lunes.

El piloto de Hero Works comenzó la etapa maratón a su ritmo rápido habitual e incluso estuvo entre los tres primeros en los primeros waypoints. Al final, el alemán, que vive en Portugal desde su infancia, se vio afectado en el kilómetro 360 cuando Bühler sufrió una fuerte caída y se lesionó la espalda.

Toby Price (Red Bull KTM) y el piloto oficial de Honda Skyler Howes fueron los primeros en llegar al lugar del accidente y asistieron al piloto de 29 años hasta que el equipo médico llegó al lugar. Bühler fue trasladado al hospital en helicóptero para someterse a más exámenes.

"Desgraciadamente, he tenido una caída muy fuerte a los 360 kilómetros de la etapa. Me llevaron al hospital y, tras los exámenes, los médicos descubrieron que me había roto dos vértebras", explicó el piloto de Hero por la noche. "Afortunadamente, no necesito ninguna operación".

Bühler continuó: "Es muy desafortunado, pero me considero afortunado de seguir tan bien. Muchas gracias a Toby y Skyler por pararse a ayudarme. Gracias a todos por el gran apoyo que ya me han enviado. Ahora tengo tiempo para recuperarme".

Bühler no es la primera baja del Rally Dakar de este año. Después de Rodrigues, Tosha Schareina (Honda) y Michael Docherty (KTM) el sábado, el piloto privado español Carles Falcón también se cayó con su KTM en el kilómetro 448 el domingo. Fue trasladado inmediatamente al hospital y su estado es grave. El organizador, A.S.O., quiere dar una actualización de su estado en las próximas horas.