Cauchemar : Sebastian Bühler (Hero) blessé après une chute

Nouveau revers pour l'équipe Hero au Rallye Dakar 2024. Après l'abandon de Joaquim Rodrigues samedi, Sebastian Bühler a chuté lors de la troisième étape et s'est gravement blessé.

Sebastian Bühler est revenu au bivouac d'Al Duwadimi dimanche en quatrième position de la deuxième étape . Le pilote d'usine Hero s'était bien adapté au Rallye Dakar 2024 et était en passe d'atteindre le top 10 au classement général. Mais le rêve d'une quatrième arrivée au Dakar lors de sa cinquième participation a pris fin lundi.

Le pilote d'usine Hero a commencé l'étape marathon à son rythme habituel et se trouvait même dans le top 3 aux premiers points de repère. Finalement, l'Allemand, qui vit au Portugal depuis son enfance, a été touché au kilomètre 360. Bühler a chuté lourdement et s'est blessé au dos.

Toby Price (Red Bull KTM) et Skyler Howes, pilote d'usine Honda, ont été les premiers à se rendre sur les lieux de l'accident et ont assisté le jeune homme de 29 ans jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale. Bühler a ensuite été transporté par hélicoptère à l'hôpital pour y subir des examens complémentaires.

"Malheureusement, j'ai fait une chute vraiment grave après environ 360 kilomètres de l'étape. J'ai été emmené à l'hôpital et après des examens, les médecins ont constaté que j'avais deux vertèbres cassées", a expliqué le coureur Hero dans la soirée. "Heureusement, je n'ai pas besoin d'opérations".

Bühler poursuit : "C'est très regrettable, mais je qualifie de chanceux le fait que je me sente encore aussi bien. Un grand merci à Toby et Skyler qui se sont arrêtés pour m'aider. Merci à tous pour le grand soutien qui m'a déjà été envoyé. J'ai maintenant le temps de me remettre".

Bühler n'est pas la première victime d'accident du rallye Dakar de cette année. Après Rodrigues, Tosha Schareina (Honda) et Michael Docherty (KTM) samedi, le pilote privé espagnol Carles Falcon a lui aussi chuté dimanche avec sa KTM au kilomètre 448. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital et son état est grave. L'organisateur A.S.O. souhaite donner des nouvelles de son état dans les prochaines heures.