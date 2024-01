Incubo: Sebastian Bühler (Hero) ferito dopo una caduta

Un'altra battuta d'arresto per il team Hero al Rally Dakar 2024: dopo il ritiro di Joaquim Rodrigues sabato, Sebastian Bühler è caduto nella terza tappa e ha subito un grave infortunio.

Sebastian Bühler è tornato al bivacco di Al Duwadimi domenica al quarto posto nella seconda tappa . Il pilota della Hero works aveva preso confidenza con il Rally Dakar 2024 e stava per entrare nella top 10 della classifica generale. Ma il sogno di un quarto posto alla Dakar alla sua quinta partecipazione è finito lunedì.

Il pilota della Hero works ha iniziato la tappa marathon con il suo solito ritmo veloce ed era addirittura tra i primi tre ai primi waypoint. Alla fine, il tedesco, che vive in Portogallo fin dall'infanzia, è stato colpito al chilometro 360 quando Bühler è caduto pesantemente e si è ferito alla schiena.

Toby Price (Red Bull KTM) e il pilota Honda works Skyler Howes sono stati i primi a recarsi sul luogo dell'incidente e hanno assistito il 29enne fino all'arrivo del team medico. Bühler è stato poi trasportato in ospedale in elicottero per essere sottoposto a ulteriori esami.

"Purtroppo ho avuto un brutto incidente dopo circa 360 chilometri di tappa. Sono stato portato in ospedale e dopo gli esami i medici hanno scoperto che mi ero rotto due vertebre", ha spiegato il corridore della Hero in serata. "Fortunatamente non ho bisogno di operazioni".

Bühler ha continuato: "È molto spiacevole, ma mi considero fortunato perché sto ancora bene. Ringrazio Toby e Skyler per essersi fermati ad aiutarmi. Grazie a tutti per il grande sostegno che mi è già stato inviato. Ora ho tempo per riprendermi".

Bühler non è la prima vittima del Rally Dakar di quest'anno. Dopo Rodrigues, Tosha Schareina (Honda) e Michael Docherty (KTM) sabato, domenica anche il privato spagnolo Carles Falcon è caduto con la sua KTM al chilometro 448. È stato trasportato immediatamente in ospedale e le sue condizioni sono gravi. L'organizzatore A.S.O. desidera fornire un aggiornamento sulle sue condizioni nelle prossime ore.