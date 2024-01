Pesadelo: Sebastian Bühler (Hero) ferido após uma queda

Mais um revés para a equipa Hero no Rali Dakar 2024: após o abandono de Joaquim Rodrigues no sábado, Sebastian Bühler teve um acidente na terceira etapa e sofreu uma lesão grave.

Sebastian Bühler regressou ao bivouac de Al Duwadimi no domingo em quarto lugar na segunda etapa . O piloto da Hero works tinha-se familiarizado bem com o Rali Dakar 2024 e estava também a caminho de entrar no top 10 da classificação geral. Mas o sonho de um quarto Dakar na sua quinta participação terminou na segunda-feira.

O piloto da Hero Works começou a etapa maratona no seu ritmo habitual e chegou a estar entre os três primeiros nos primeiros pontos de passagem. No final, o alemão, que vive em Portugal desde a sua infância, foi atingido no quilómetro 360, quando Bühler teve um forte acidente e lesionou as costas.

Toby Price (Red Bull KTM) e o piloto da Honda Skyler Howes foram os primeiros a chegar ao local do acidente e assistiram o piloto de 29 anos até à chegada da equipa médica ao local. Bühler foi então levado para o hospital de helicóptero para ser submetido a mais exames.

"Infelizmente, tive um acidente muito grave após cerca de 360 quilómetros da etapa. Fui levado para o hospital e, após os exames, os médicos descobriram que tinha partido duas vértebras", explicou o piloto da Hero à noite. "Felizmente, não preciso de ser operado".

Bühler continuou: "É uma pena, mas considero-me sortudo por ainda estar bem. Um grande obrigado ao Toby e ao Skyler por terem parado para me ajudar. Obrigado a toda a gente pelo grande apoio que já me foi enviado. Agora tenho tempo para recuperar".

Bühler não é a primeira vítima do Rali Dakar deste ano. Depois de Rodrigues, Tosha Schareina (Honda) e Michael Docherty (KTM) no sábado, o privado espanhol Carles Falcon também se despistou com a sua KTM ao quilómetro 448 no domingo. Foi imediatamente transportado de avião para o hospital e o seu estado é grave. O organizador A.S.O. gostaria de dar uma atualização sobre o seu estado nas próximas horas.