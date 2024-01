Riposati? La tappa più lunga della Dakar segue domenica

La 46ª edizione del Rally Dakar entra nella sua seconda parte dopo un meritato giorno di riposo per i piloti. L'evento ha ancora molto da offrire dopo la prima settimana.

Domenica i partecipanti al Rally Dakar 2024 potranno affrontare 873 chilometri in sella. La tappa conduce da Riyadh ad Al Duwadimi, dove una settimana fa si trovava il bivacco. La Dakar torna quindi dall'est alla parte occidentale della penisola arabica.

Sebbene l'estenuante prima settimana abbia fornito le prime decisioni preliminari nella classifica, la seconda settimana offrirà molte opportunità per una possibile rimonta. Una prova speciale di 483 chilometri attende i piloti nella tappa 7, la più lunga del rally.

Questa variegata prova speciale riporta i concorrenti nel vivo dell'azione. La prima parte è un labirinto di canyon con continui cambi di direzione. Infine, i surfisti esperti possono mettere alla prova le loro abilità in un'intensa sezione di dune. Non c'è tempo da perdere per guadagnare tempo nella gara.

Con la vittoria nella sesta tappa, il pilota della Honda Adrien Van Beveren ha il compito di aprire la tappa dopo il giorno di riposo. Dietro di lui, scenderanno in pista Toby Price (KTM) e illeader della classifica generale Ricky Brabec (Honda). Daniel Sanders (GASGAS) segue l'americano prima che la star di Hero Ross Branch inizi la tappa. Nacho Cornejo (Honda), che ha una posizione di partenza ideale al nono posto, è ben posizionato per un risultato importante.