Descansado? A etapa mais longa do Dakar segue-se no domingo

A 46ª edição do Rali Dakar entra na sua segunda metade após um merecido dia de descanso para os pilotos. Após a primeira semana, o evento ainda tem muito para oferecer.

por Tim Althof - Automatic translation from German

No domingo, os participantes no Rali Dakar 2024 podem contar com 873 quilómetros de sela. A etapa leva de Riade a Al Duwadimi, onde o bivouac estava localizado há uma semana. O Dakar faz assim o seu caminho desde o leste até à parte ocidental da Península Arábica.

Embora a exaustiva primeira semana tenha proporcionado as primeiras decisões preliminares na classificação, a segunda semana oferecerá muitas oportunidades para um possível regresso. Uma etapa especial de 483 quilómetros aguarda os pilotos na 7ª etapa - a mais longa do rali.

Esta variada etapa especial volta a colocar os concorrentes no centro da ação. A primeira parte é um labirinto de desfiladeiros com constantes mudanças de direção. Finalmente, os surfistas de dunas experientes podem pôr à prova as suas capacidades numa intensa secção de dunas. Não há tempo a perder para ganhar tempo na corrida.

Com a sua vitória na etapa 6, o piloto da Honda Adrien Van Beveren tem a tarefa de abrir a etapa após o dia de descanso. Atrás dele, Toby Price (KTM) eo líder da geral Ricky Brabec (Honda) vão entrar em pista. Daniel Sanders (GASGAS) segue o americano antes da estrela do Hero, Ross Branch, iniciar a etapa. Nacho Cornejo (Honda), que tem uma posição de partida ideal no nono lugar, está bem posicionado para um forte resultado.