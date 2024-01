Dakar, étape 4 : Honda prend la tête du classement général

L'étape 4 de mardi était la deuxième partie de l'étape marathon de lundi. De Al Salamiya, dans le centre de l'Arabie Saoudite, la route menait vers l'est jusqu'à Al Hofuf, 332 kilomètres de liaison et 299 kilomètres de spéciale étaient inscrits au road-book pour les pilotes.



Lundi, Kevin Benavides a remporté la première victoire de KTM sur le Dakar de cette année et a donc pu ouvrir la deuxième partie de l'étape marathon. L'Argentin a été relégué à la cinquième place dès le début de la course, mais il a terminé troisième.



Jusqu'au kilomètre 82, les écarts sont restés raisonnables, les 11 premiers se tenant en 2 minutes. C'est surtout entre le quatrième et le cinquième point de contrôle que le bon grain s'est séparé de l'ivraie.



Le coureur de l'équipe Hero Ross Branch du Botswana a commencé l'étape en tête du classement général avec 3:11 min d'avance sur Nacho Cornejo (Honda). Après le cinquième point de contrôle, au kilomètre 188, les deux hommes n'étaient plus séparés que de 8 sec. A l'arrivée, Cornejo a devancé l'Africain de 4:26 min, qui a terminé quatrième, et a ainsi pris la tête du classement général. Pour Cornejo, il s'agit de sa huitième victoire d'étape sur le Dakar, sa deuxième cette année.



Après le prologue (Schareina) et l'étape 2 (Cornejo), Honda s'est imposée pour la troisième fois lors de la cinquième journée du Dakar 2024. L'objectif pour le plus grand constructeur de motos est clair : après les défaites contre GASGAS (2022) et KTM (2023), il s'agit de renouer avec les victoires de 2020 et 2021.



Les pilotes du top 3 sont restés les mêmes, seul l'ordre a changé. Cornejo mène désormais 1:15 min devant Branch et 4:56 min devant son collègue Honda Ricky Brabec.



Le résultat provisoire peut encore être modifié par des pénalités de temps ou des crédits.