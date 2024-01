Dakar, tappa 4: Honda in testa alla classifica generale

I piloti hanno dovuto percorrere 631 chilometri nella quarta tappa del Rally Dakar in Arabia Saudita. L'asso della KTM Kevin Benavides è riuscito a capitalizzare solo in minima parte la sua buona posizione di partenza ed è stato sconfitto da un duo di Honda.

La quarta tappa di martedì è stata la seconda parte della tappa maratona di lunedì. Da Al Salamiya, nel centro dell'Arabia Saudita, il percorso si è snodato verso est fino ad Al Hofuf, con 332 chilometri di tappa di collegamento e 299 chilometri di prova speciale nel road book dei piloti.



Lunedì, Kevin Benavides si è assicurato la prima vittoria KTM alla Dakar di quest'anno e ha quindi potuto aprire la seconda parte della tappa marathon. L'argentino è passato al quinto posto nelle prime fasi, ma ha concluso al terzo posto.



I distacchi sono rimasti gestibili fino al chilometro 82, con i primi 11 a meno di 2 minuti l'uno dall'altro. Il grano è stato separato dalla pula soprattutto tra il quarto e il quinto checkpoint.



Il pilota Hero works Ross Branch del Botswana ha iniziato la tappa come leader della classifica generale e con un vantaggio di 3:11 minuti su Nacho Cornejo (Honda). Dopo il quinto checkpoint al chilometro 188, i due erano separati da soli 8 secondi, con Cornejo che ha concluso con 4:26 minuti di vantaggio sull'africano, che ha chiuso al quarto posto, conquistando così la testa della classifica generale. Per Cornejo si tratta dell'ottava vittoria di tappa alla Dakar, la seconda quest'anno.



Dopo il prologo (Schareina) e la seconda tappa (Cornejo), Honda ha vinto per la terza volta nella quinta giornata della Dakar 2024. L'obiettivo del più grande costruttore di moto è chiaro: dopo le sconfitte contro GASGAS (2022) e KTM (2023), l'obiettivo è costruire sulle vittorie del 2020 e 2021.



I piloti nei primi tre posti rimangono gli stessi, solo l'ordine è cambiato. Cornejo ha ora 1:15 minuti di vantaggio su Branch e 4:56 minuti sul collega della Honda Ricky Brabec.



Il risultato provvisorio può ancora cambiare a causa di penalità o accrediti.