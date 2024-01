Dakar, etapa 4: Honda assume a liderança da classificação geral

A etapa 4, na terça-feira, foi a segunda parte da etapa maratona de segunda-feira. A partir de Al Salamiya, no centro da Arábia Saudita, o percurso conduziu a leste até Al Hofuf, com 332 quilómetros de etapa de ligação e 299 quilómetros de etapa especial no road book para os pilotos.



Na segunda-feira, Kevin Benavides tinha assegurado a primeira vitória da KTM no Dakar deste ano e foi, por isso, autorizado a abrir a segunda parte da etapa maratona. O argentino foi passado para o quinto lugar nas primeiras etapas, mas terminou em terceiro.



As distâncias mantiveram-se controláveis até ao quilómetro 82, com os 11 primeiros a 2 minutos uns dos outros. O trigo foi separado do joio entre o quarto e o quinto postos de controlo, em particular.



O piloto da Hero Works, Ross Branch, do Botswana, começou a etapa como líder da geral e com uma vantagem de 3:11 minutos sobre Nacho Cornejo (Honda). Após o quinto posto de controlo, ao quilómetro 188, os dois estavam separados por apenas 8 segundos, com Cornejo a terminar com 4:26 minutos de vantagem sobre o africano, que terminou em quarto lugar, assumindo assim a liderança da geral. Esta é a oitava vitória de Cornejo em etapas do Dakar, a segunda este ano.



Depois do prólogo (Schareina) e da etapa 2 (Cornejo), a Honda venceu pela terceira vez no quinto dia do Dakar 2024. O objetivo para o maior fabricante de motos é claro: após as derrotas contra a GASGAS (2022) e a KTM (2023), o objetivo é construir sobre as vitórias de 2020 e 2021.



Os pilotos entre os três primeiros continuam os mesmos, apenas a ordem mudou. Cornejo lidera agora com 1:15 min de vantagem sobre Branch e 4:56 min sobre o seu colega da Honda, Ricky Brabec.



O resultado provisório pode ainda sofrer alterações devido a penalizações de tempo ou créditos.