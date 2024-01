Etapa 4: Voces del vivac

Nacho Cornejo, Honda, victoria de etapa:

"¡Una buena etapa! He tenido algunos pequeños errores de navegación al principio. Eso me ha motivado para apretar al máximo y recuperar tiempo. En el repostaje me he dado cuenta de que iba bien. He rodado un rato con Ross, pero de repente se ha ido. No sé lo que ha pasado. Espero que esté bien. Después de eso, no vi a ningún otro corredor hasta la meta".

Ricky Brabec, Honda, 2º puesto:

"Ha sido un buen día para mí. Hoy he salido segundo y he alcanzado a Kevin (Benavides) al principio. Iba muy rápido y hemos rodado juntos unos 150 km. Nos hemos divertido mucho, sobre todo en las dunas. Ahora volvemos al vivac y podemos preparar las motos para las dos próximas etapas de arena. Luego viene el día de descanso, y ya estoy deseando que llegue".

Kevin Benavides, KTM, 3er puesto:

"He disfrutado del día, con buena velocidad. Hoy me he centrado mucho en una navegación precisa. En la parada para repostar me sorprendió ver que el neumático trasero tenía un gran corte. El resto de la etapa ha sido un equilibrio entre velocidad y precaución. Puedo estar muy satisfecho con el resultado del día".

Ross Branch, Hero, 4º puesto:

"¡Un día para olvidar! Me he saltado una piedra en el kilómetro 40 y me he estrellado al mirar el road book durante un momento demasiado largo. 20 kilómetros antes de la meta, justo a la entrada de las dunas, me he ido por encima del manillar en la hierba de los camellos. Lo más importante es que estoy bien y que los mecánicos pueden reparar la moto".

Luciano Benavides, Husqvarna, 6º puesto:

"Mis sensaciones sobre la moto han sido mucho mejores hoy que en los últimos días. La etapa en sí era corta, pero no fácil. Pistas rotas, algunas dunas hacia el final. Estoy contento con el resultado del día. Ahora estoy deseando que lleguen los próximos días con sus etapas de arena".

Toby Price, KTM, 15º:

"La primera parte de la etapa fue genial. Después había muchos espectadores y pistas en el recorrido, lo que era un poco confuso. El resultado de hoy no es nada especial, pero podría haberme colocado en una buena posición para la etapa de mañana. Aunque la especial de hoy ha sido bastante corta, sigue pareciendo un día largo. Lo más importante es seguir en carrera".

Daniel Sanders, GASGAS, 20º puesto:

"No ha sido un buen día. Ni mi velocidad ni mi navegación han sido lo que esperaba. Ha sido una lucha. Luego perdí el tapón del depósito trasero durante la parada para repostar. La gasolina me salpicó la parte trasera de las piernas. Me quemaba muchísimo. Así que tuve que parar e intentar arreglarlo. Hacia el final, me quedé sin gasolina".