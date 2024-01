Etape 4 : Voix du bivouac

Les pilotes de tête en voix off : changement de leader au classement général, deux chutes pour le leader et un bouchon de réservoir perdu.

Nacho Cornejo, Honda, vainqueur de la journée :

"Une bonne étape ! Au début, j'ai fait quelques petites erreurs de navigation. Cela m'a motivé à pousser très fort et à rattraper le temps perdu. Au ravitaillement, j'ai découvert que j'étais bien parti. Pendant un moment, j'ai roulé avec Ross, mais tout à coup, il a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère qu'il va bien. Après cela, je n'ai pas vu d'autres pilotes jusqu'à l'arrivée".

Ricky Brabec, Honda, 2e place :

"Pour moi, c'était une bonne journée. Je suis parti deuxième aujourd'hui et j'ai rattrapé Kevin (Benavides) très tôt. Il était très rapide et nous avons parcouru environ 150 km ensemble. Nous nous sommes bien amusés, surtout dans les dunes ! Maintenant, nous retournons au bivouac et nous pouvons préparer les vélos pour les deux étapes de sable à venir. Ensuite, ce sera la journée de repos, et je me réjouis déjà de cette journée".

Kevin Benavides, KTM, 3e place :

"J'ai apprécié la journée, bonne vitesse. Aujourd'hui, je me suis beaucoup concentré sur la navigation exacte. Au ravitaillement, j'ai vu avec horreur que le pneu arrière avait un gros cut. Le reste de l'étape a été un équilibre entre vitesse et prudence. Je peux être très satisfait du résultat du jour".

Ross Branch, Hero, 4e :

"Une journée à oublier ! Dès le kilomètre 40, j'ai manqué une pierre et je suis tombé en regardant un instant de trop le road-book. À 20 km de l'arrivée, juste à l'entrée des dunes, j'ai passé le guidon dans l'herbe à chameau. Le plus important : je vais bien et les mécaniciens peuvent réparer la moto".

Luciano Benavides, Husqvarna, 6e :

"Mon feeling sur la moto était bien meilleur aujourd'hui que les jours précédents. La spéciale en elle-même, bien que courte, n'était pas facile. Des pistes cassées, quelques dunes vers la fin. Je suis content du résultat du jour. Maintenant, je me réjouis des jours à venir avec leurs étapes de sable".

Toby Price, KTM, 15e :

"La première partie de l'étape était cool. Après, il y avait beaucoup de spectateurs et de traces sur la piste, c'était un peu déroutant. Le résultat d'aujourd'hui n'a rien de spécial, mais il pourrait m'avoir mis dans une bonne position pour l'étape de demain. Même si la spéciale d'aujourd'hui était assez courte, j'ai l'impression que la journée a été longue. Le plus important est d'être toujours dans la course".

Daniel Sanders, GASGAS, 20e :

"Pas une bonne journée. Ni ma vitesse ni ma navigation n'étaient comme je l'imaginais. C'était une lutte. Ensuite, j'ai perdu le bouchon du réservoir arrière lors du ravitaillement. L'essence s'est répandue à l'arrière de mes jambes. Ça brûlait comme l'enfer ! J'ai donc dû m'arrêter et essayer de réparer. Vers la fin, c'était un peu juste en termes de consommation".