Tappa 4: Voci dal bivacco

Nacho Cornejo, Honda, vittoria di tappa:

"Una buona tappa! Ho avuto qualche piccolo errore di navigazione all'inizio. Questo mi ha motivato a spingere al massimo e a recuperare tempo. Al rifornimento ho scoperto che stavo andando bene. Ho pedalato insieme a Ross per un po', ma all'improvviso è sparito. Non so cosa sia successo. Spero che stia bene. Poi non ho più visto altri corridori fino al traguardo".

Ricky Brabec, Honda, 2° posto:

"È stata una buona giornata per me. Oggi sono partito secondo e ho raggiunto Kevin (Benavides) all'inizio. Viaggiava molto veloce e abbiamo percorso insieme circa 150 km. Ci siamo divertiti molto, soprattutto sulle dune! Ora torniamo al bivacco e possiamo preparare le moto per le prossime due tappe sabbiose. Poi arriverà il giorno di riposo, e già non vedo l'ora".

Kevin Benavides, KTM, 3° posto:

"Mi sono goduto la giornata, con una buona velocità. Oggi mi sono concentrato molto sulla navigazione precisa. Alla sosta per il rifornimento sono rimasto scioccato nel vedere che il pneumatico posteriore aveva un grosso taglio. Il resto della tappa è stato un equilibrio di velocità e prudenza. Posso essere molto soddisfatto del risultato della giornata".

Ross Branch, Hero, 4° posto:

"Una giornata da dimenticare! Ho mancato una pietra al chilometro 40 e sono caduto quando ho guardato il road book per un momento troppo lungo. A 20 chilometri dall'arrivo, proprio all'ingresso delle dune, sono finito sul manubrio nell'erba dei cammelli. La cosa più importante è che io stia bene e che i meccanici possano riparare la moto".

Luciano Benavides, Husqvarna, 6° posto:

"Il mio feeling con la moto era molto migliore oggi rispetto agli ultimi giorni. La tappa è stata breve, ma non facile. Piste rotte e alcune dune verso la fine. Sono contento del risultato della giornata. Ora guardo ai prossimi giorni con le loro tappe sabbiose".

Toby Price, KTM, 15° posto:

"La prima parte della tappa è stata fresca. Poi c'erano molti spettatori e piste sul percorso, il che ha creato un po' di confusione. Il risultato di oggi non è niente di speciale, ma potrebbe avermi messo in una buona posizione per la tappa di domani. Anche se la prova speciale di oggi è stata piuttosto breve, la giornata è stata comunque lunga. La cosa più importante è essere ancora in gara".

Daniel Sanders, GASGAS, 20° posto:

"Non è stata una buona giornata. Né la mia velocità né la mia navigazione erano quelle che mi aspettavo. È stata una lotta. Poi ho perso il tappo del serbatoio posteriore durante la sosta di rifornimento. La benzina si è riversata sul retro delle mie gambe. Bruciava da morire! Ho dovuto fermarmi e cercare di ripararlo. Verso la fine, ho finito la benzina".