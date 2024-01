Etapa 4: Vozes do bivouac

Nacho Cornejo, Honda, vitória na etapa:

"Uma boa etapa! Tive alguns pequenos erros de navegação no início. Isso motivou-me a esforçar-me muito e a ganhar tempo. Na paragem para reabastecimento descobri que estava a ir bem. Andei com o Ross durante algum tempo, mas de repente ele desapareceu. Não sei o que aconteceu. Espero que ele esteja bem. Depois disso, não vi mais nenhum ciclista até à meta."

Ricky Brabec, Honda, 2º lugar:

"Foi um bom dia para mim. Hoje comecei em segundo e apanhei o Kevin (Benavides) logo no início. Ele estava a viajar muito rápido e rodámos cerca de 150 km juntos. Divertimo-nos muito, especialmente nas dunas! Agora voltámos ao bivouac e podemos preparar as motos para as próximas duas etapas de areia. Depois vem o dia de descanso, e já estou ansioso por isso."

Kevin Benavides, KTM, 3º lugar:

"Gostei do dia, boa velocidade. Hoje concentrei-me muito na precisão da navegação. Na paragem para abastecer fiquei chocado ao ver que o pneu traseiro tinha um grande corte. O resto da etapa foi um equilíbrio entre velocidade e prudência. Posso estar muito satisfeito com o resultado do dia".

Ross Branch, Hero, 4º lugar:

"Um dia para esquecer! Falhei uma pedra ao quilómetro 40 e caí quando olhei para o road book por um momento a mais. 20 quilómetros antes da chegada, mesmo à entrada das dunas, passei por cima do guiador na erva dos camelos. O mais importante é que estou bem e que os mecânicos podem reparar a mota".

Luciano Benavides, Husqvarna, 6º lugar:

"As minhas sensações com a moto foram muito melhores hoje do que nos últimos dias. A etapa em si era curta, mas não era fácil. Trilhos quebrados, algumas dunas no final. Estou contente com o resultado do dia. Agora estou ansioso pelos próximos dias com as suas etapas de areia."

Toby Price, KTM, 15º lugar:

"A primeira parte da etapa foi fixe. Depois disso, havia muitos espectadores e pistas no percurso, o que foi um pouco confuso. O resultado de hoje não é nada de especial, mas pode ter-me colocado numa boa posição para a etapa de amanhã. Apesar de a etapa especial de hoje ter sido bastante curta, continua a parecer um dia longo. O mais importante é ainda estar na corrida".

Daniel Sanders, GASGAS, 20º lugar:

"Não foi um bom dia. Nem a minha velocidade nem a minha navegação foram o que eu esperava. Foi uma luta. Depois, perdi a tampa do depósito traseiro durante a paragem para reabastecimento. A gasolina escorreu para a parte de trás das minhas pernas. Ardia imenso! Tive de parar e tentar reparar o problema. Perto do fim, fiquei sem gasolina".