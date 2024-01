Tobias Ebster au kilomètre 14 : levier de vitesse cassé

Le rookie Tobias Ebster a décroché la 29e place lors de la quatrième étape du Rallye Dakar mardi, malgré une panne. Le Tyrolien occupe ainsi la 27e place du classement général, mais a défendu avec brio son leadership dans la classe "Original by Motul", où les mécaniciens ne sont pas autorisés.

Cette fois encore, le pilote de 26 ans originaire du Zillertal a ressenti la brutalité du rallye le plus dur du monde et a dû procéder à une réparation tôt dans la course. "Tout a commencé par des problèmes, à peu près au kilomètre 14, le levier de vitesse s'est cassé dans un virage à gauche", a raconté Ebster. "J'ai dû m'arrêter, heureusement j'en ai toujours un de rechange sur moi et je l'ai monté. J'ai ensuite repris la route. C'était très poussiéreux, une piste très rapide et pas du tout facile à dépasser. C'était aussi difficile de naviguer - vraiment difficile. On ne voyait presque pas de traces. C'était un énorme plateau, il fallait aller et venir à gauche et à droite, tout le temps. A la fin, il y avait des dunes, c'était cool. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a tellement de spectateurs. Ils sont assis dehors sur les dunes et nous encouragent".

Dakar 2024, résultat de l'étape 4 (9.1.) :

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51,11 h

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +2:59 min

3. Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4. Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7. Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8. Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9. Skyler Howes (USA), Honda, +10:05

10. Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



En outre :

29. Tobias Ebster (A), KTM, +34:02

Classement général après l'étape 4 (9.1.) :

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27,13 heures

2. Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +4:56

4. Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8. Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9. Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



En outre :

27. Tobias Ebster (A), KTM, +2:08,59 h