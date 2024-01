Tobias Ebster al chilometro 14: leva del cambio rotta

Il debuttante Tobias Ebster ha conquistato martedì il 29° posto nella quarta tappa del Rally Dakar nonostante una foratura, collocando il tirolese al 27° posto assoluto, ma ha difeso con sicurezza il suo vantaggio nella "classe Original by Motul", in cui non sono ammessi meccanici.

Anche questa volta il 26enne della Zillertal ha sentito la brutalità del rally più duro del mondo e ha dovuto effettuare una riparazione all'inizio della gara. "Sono iniziati i problemi, intorno al chilometro 14 si è rotta la leva del cambio in una curva a sinistra", ha raccontato Ebster. "Mi sono dovuto fermare, per fortuna ne ho sempre una di scorta con me e l'ho montata. Poi sono ripartito. Era molto polverosa, una pista molto veloce e non era affatto facile da sorpassare. Era anche difficile da percorrere, davvero difficile. Non si vedeva quasi nessuna traccia. Era un altopiano così vasto che bisognava andare sempre a destra e a sinistra. Alla fine c'erano delle dune, il che è stato bello. E la cosa più bella è che ci sono così tanti spettatori. Siedono sulle dune e fanno il tifo per noi".

Dakar 2024, risultato della tappa 4 (9.1.):

1° Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51.11 h

2° Ricky Brabec (USA), Honda, +2:59 min.

3° Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4° Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5° Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7° Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8° Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9° Skyler Howes (USA), Honda, +10:05

10° Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



Altri:

29° Tobias Ebster (A), KTM, +34:02

Classifica generale dopo la quarta tappa (9.1.):

1° Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27.13 ore

2° Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min.

3° Ricky Brabec (USA), Honda, +4:56

4° Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5° Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7° Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8° Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9° Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10° Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



Altri:

27° Tobias Ebster (A), KTM, +2:08,59 h