Tobias Ebster ao quilómetro 14: alavanca de velocidades partida

O estreante Tobias Ebster obteve o 29º lugar na quarta etapa do Rali Dakar, na terça-feira, apesar de um furo, colocando o tirolês no 27º lugar da geral, mas defendeu com confiança a sua liderança na "classe Original by Motul", na qual não são permitidos mecânicos.

O jovem de 26 anos de Zillertal também sentiu a brutalidade do rali mais duro do mundo desta vez e teve de efetuar uma reparação no início da corrida. "Começou com problemas, por volta do quilómetro 14 a alavanca das mudanças partiu-se numa curva à esquerda", relatou Ebster. "Tive de parar e, felizmente, tenho sempre uma sobresselente comigo e coloquei-a no lugar. Depois voltei a andar. Tinha muito pó, era uma pista muito rápida e não era nada fácil de ultrapassar. Também era difícil de navegar - muito difícil. Quase não se viam os trilhos. Era um planalto tão grande que era preciso ir sempre para a esquerda e para a direita. Havia dunas no final, o que era fixe. E o que é mesmo fixe é que há tantos espectadores. Sentam-se nas dunas e torcem por nós".

Dakar 2024, resultado da etapa 4 (9.1.):

1º Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51.11 h

2º Ricky Brabec (EUA), Honda, +2:59 min

3º Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4º Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5º Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7º Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8º Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9º Skyler Howes (EUA), Honda, +10:05

10º Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



Mais:

29º Tobias Ebster (A), KTM, +34:02

Classificação geral após a etapa 4 (9.1.):

1º Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27.13 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3º Ricky Brabec (EUA), Honda, +4:56

4º Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5º Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7º Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8º Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9º Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10º Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



Mais:

27º Tobias Ebster (A), KTM, +2:08,59 h