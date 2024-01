Le leader du Dakar, Cornejo (Honda) : "Petites erreurs"

L'équipe d'usine Honda est bien positionnée pour le Rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite. L'un des pilotes de pointe est Nacho Cornejo, qui a pris mardi la tête du classement général du rallye le plus difficile du monde.

Jose Ignacio "Nacho" Cornejo a déjà fait partie des pilotes les plus forts du monde du rallye par le passé. Le Chilien de l'équipe HRC avait déjà six victoires quotidiennes à son actif avant l'édition 2024 du Dakar, et il avait déjà participé à huit rallyes Dakar au total. Il n'a pas encore remporté de victoire au général, mais dimanche, le pilote de 29 ans a remporté sa septième journée.

Mais cette année, Cornejo semble avoir franchi une nouvelle étape. Dans les quatre grandes épreuves spéciales de la semaine, il a terminé dans le top 6, si bien qu'après la quatrième étape, il a dépassé le pilote d'usine Hero Ross Branch et mène désormais le classement général avec 1:15 d'avance sur l'homme du Botswana.

"C'était une bonne étape avec un mélange de terrains. Les organisateurs parlaient d'une course un peu facile. Dans l'ensemble, j'ai eu l'impression que c'était plus rapide que les jours précédents, mais certaines sections étaient difficiles à naviguer. J'ai donc dû rester extrêmement concentré", a expliqué le pilote Honda après l'arrivée au bivouac d'Al Hofuf.

Cornejo poursuit : "J'ai fait quelques petites erreurs au début, mais j'ai ensuite mis plus de pression. J'avais un rythme solide et j'ai terminé la journée sur une note positive. Jeudi, nous commencerons par les dunes, je suis impatient de voir ce que cela donnera".

L'ancien pilote du Dakar Ruben Faria est le directeur général du team Monster Energy Honda. Le Portugais était satisfait de la performance de ses pilotes, car outre Cornejo, Ricky Brabec (2e) et Adrien Van Beveren (5e) ont obtenu de solides résultats lors de l'étape de mardi. "L'équipe est forte et nous allons continuer à nous battre pour notre objectif principal", a déclaré Farias.

Skyler Howes a terminé neuvième et Pablo Quintanilla a terminé 13ème. Au classement général, Cornejo est en tête, Brabec est troisième et Van Beveren est cinquième. Quintanilla (7e) et Howes (13e) ont encore des chances de réaliser un bon résultat général.

Dakar 2024, résultat de l'étape 4 (9.1.) :

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51,11 h

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +2:59 min

3. Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4. Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7. Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8. Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9. Skyler Howes (USA), Honda, +10:05

10. Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



En outre :

80. Tobias Ebster (A), KTM, +1:27:02

Classement général après l'étape 4 (9.1.) :

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27,13 heures

2. Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +4:56

4. Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8. Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9. Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



En outre :

34. Tobias Ebster (A), KTM, +3:01,59 h