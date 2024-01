Il leader della Dakar Cornejo (Honda): "Ho commesso piccoli errori"



di Tim Althof - Traduzione automatica da Tedesco

A.S.O./A.Vincent/DPPI

Il team Honda Works è in ottima posizione per il Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita. Uno dei piloti di punta è Nacho Cornejo, che martedì ha conquistato la testa della classifica generale del rally più duro del mondo.

