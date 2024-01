Líder do Dakar, Cornejo (Honda): "Cometi pequenos erros"

A equipa de trabalho da Honda está numa posição forte para o Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita. Um dos principais pilotos é Nacho Cornejo, que assumiu a liderança geral no rali mais difícil do mundo na terça-feira.

Jose Ignacio "Nacho" Cornejo já era um dos pilotos mais fortes do mundo dos ralis no passado. O chileno da Team HRC já tinha seis vitórias em etapas em seu nome antes da edição de 2024 do Dakar e já participou de um total de oito ralis Dakar. Uma vitória geral ainda não se concretizou, mas no domingo o jovem de 29 anos conquistou a sua sétima vitória num dia.

Este ano, no entanto, Cornejo parece ter dado mais um passo em frente. Terminou entre os seis primeiros nas quatro principais etapas especiais desta semana, ultrapassando o piloto da Hero Works, Ross Branch, após a quarta etapa e lidera agora a classificação geral com 1:15 minutos de vantagem sobre o homem do Botswana.

"Foi uma boa etapa com uma mistura de superfícies. Os organizadores disseram que ia ser um pouco fácil. No geral, senti-me mais rápido do que nos dias anteriores, mas havia algumas secções difíceis de percorrer. Foi por isso que tive de me manter extremamente concentrado", disse o piloto da Honda depois de cruzar a linha de chegada no acampamento de Al Hofuf.

Cornejo continuou: "Cometi alguns pequenos erros no início, mas depois esforcei-me mais. Tinha um ritmo sólido e terminei o dia com uma nota positiva. Na quinta-feira começamos com as dunas, estou curioso para ver como vai ser."

Ruben Faria, antigo piloto do Dakar, é o Diretor Geral da Equipa Monster Energy Honda. O português ficou satisfeito com o desempenho dos seus pilotos, uma vez que, para além de Cornejo, Ricky Brabec (2º) e Adrien Van Beveren (5º) também obtiveram bons resultados na etapa de terça-feira. "A equipa é forte e vamos continuar a lutar pelo nosso objetivo principal", disse Faria.

Skyler Howes terminou em nono e Pablo Quintanilla em 13º. Cornejo lidera a classificação geral, Brabec é o terceiro e Van Beveren está em 5º lugar. Quintanilla (7º) e Howes (13º) também ainda têm hipóteses de um forte resultado geral

Dakar 2024, resultado etapa 4 (9.1.):

1º Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51.11 h

2º Ricky Brabec (EUA), Honda, +2:59 min

3º Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4º Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5º Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

7º Joan Barreda (E), Hero, +8:15

8º Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9º Skyler Howes (EUA), Honda, +10:05

10º Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



Também:

80º Tobias Ebster (A), KTM, +1:27:02

Classificação geral após a etapa 4 (9.1.):

1º Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27.13 horas

2º Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3º Ricky Brabec (EUA), Honda, +4:56

4º Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5º Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7º Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8º Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9º Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10º Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



Também:

34º Tobias Ebster (A), KTM, +3:01,59 h