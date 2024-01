Dakar, étape 5 : Victoire de Honda - mais Hero mène à nouveau !

Avec une performance impeccable, la victoire et près de trois minutes d'avance sur le second, le pilote officiel Honda Jose Cornejo a pris mardi la tête du classement général du Rallye Dakar, qui se déroule jusqu'au 19 janvier.

Le Chilien a donc ouvert mercredi matin la cinquième étape en Arabie Saoudite, qui s'étendait sur 645 kilomètres entre Al-Hofuf et Shubaytah, dont seulement 118 kilomètres de spéciale.



Cornejo n'a passé le premier point de contrôle qu'en 19e position au 39e kilomètre et a perdu 4:52 minutes sur le surprenant Bruno Santos (Husqvarna) en tête. Le Portugais, qui n'était que 44e au départ, a réalisé un temps étonnant, distançant le deuxième Pablo Quintanilla (Honda) de 3:19 min.



Au deuxième point de contrôle, au kilomètre 80, Quintanilla, qui avait chuté mardi de la quatrième à la septième place du classement général, était en tête, suivi à 43 secondes par son collègue Honda Adrian van Beveren.



Santos a perdu plus de sept minutes sur Quintanilla sur les 41 kilomètres entre les points de contrôle 1 et 2 et a reculé à la 13ème place.



Quintanilla a terminé la cinquième étape en 1h32'53" et a été le plus rapide, suivi de van Beveren (+37 sec) et du pilote Red Bull KTM Toby Price (+1'39"). Pour le Chilien, il s'agit de la septième victoire d'étape sur le Dakar.



Douzième, Cornejo a perdu 6:11 min sur le vainqueur et a ainsi perdu sa place de leader au classement général. Il a dû la rendre à Ross Branch de l'équipe d'usine Hero, de qui il l'avait reprise mardi. Le Botswanais a terminé l'étape en cinquième position et a perdu 3:42 min, mais au total il a 1:14 min d'avance sur Cornejo et 3:47 min sur le troisième Ricky Brabec.



Le meilleur coureur du groupe Pierer, Kevin Benavides (Red Bull KTM), est cinquième au classement général, mais accuse déjà un retard de plus de 20 minutes.



Le résultat provisoire peut encore être modifié par des pénalités de temps ou des crédits.

Dakar 2024, résultat provisoire de l'étape 5 (10.1.) :

1. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32,53 min.

2. Adrien van Beveren (F), Honda, +0:37 sec

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min

4. Daniel Sanders (AUS), KTM, +2:58

5. Ross Branch (BW), Hero, +3:42

6. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:48

7. Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +4:22

9. Skyler Howes (USA), Honda, +4:55

10. Romain Dumontier (F), Husqvarna, +5:05

12. Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11