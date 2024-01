Dakar, tappa 5: la Honda vince, ma la Hero è di nuovo in testa!

Con una prestazione impeccabile, una vittoria e un vantaggio di quasi tre minuti sul secondo classificato, il pilota Honda works Jose Cornejo ha preso martedì la testa della classifica generale del Rally Dakar, in corso fino al 19 gennaio.

Di conseguenza, il cileno ha aperto mercoledì mattina la quinta tappa in Arabia Saudita, di 645 chilometri, da Al-Hofuf a Shubaytah, di cui solo 118 chilometri di prova speciale.



Cornejo ha superato il primo checkpoint al chilometro 39 solo al 19° posto, perdendo 4:52 minuti rispetto alla sorpresa Bruno Santos (Husqvarna) in testa. Il portoghese, che ha iniziato la gara solo al 44° posto, ha fatto segnare un tempo sorprendente e ha distanziato il secondo classificato Pablo Quintanilla (Honda) di 3:19 minuti.



Al secondo checkpoint al chilometro 80, Quintanilla, che martedì era scivolato dal quarto al settimo posto nella classifica generale, era in testa, seguito a 43 secondi dal collega della Honda Adrian van Beveren.



Santos ha perso oltre sette minuti da Quintanilla nei 41 chilometri tra i punti di controllo 1 e 2 ed è sceso al 13° posto.



Quintanilla ha concluso la quinta tappa in 1:32.53 ore, risultando il più veloce, seguito da van Beveren (+37 sec) e dal pilota Red Bull KTM Toby Price (+1:39 min). Per il cileno si tratta della settima vittoria di tappa alla Dakar.



Cornejo si è classificato dodicesimo, perdendo 6:11 min rispetto al vincitore e perdendo così il suo vantaggio nella classifica generale. Ha dovuto riconsegnarlo a Ross Branch del team Hero works, a cui lo aveva sottratto martedì. L'uomo del Botswana ha concluso la tappa al quinto posto, perdendo 3:42 minuti, ma in generale ha 1:14 minuti di vantaggio su Cornejo e 3:47 minuti su Ricky Brabec, terzo.



Kevin Benavides (Red Bull KTM) è il miglior pilota del gruppo Pierer, al quinto posto, ma con un ritardo di oltre 20 minuti.



Il risultato provvisorio può ancora cambiare a causa di penalità o accrediti.

Dakar 2024, risultato provvisorio tappa 5 (10.1.):

1° Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32.53 min.

2° Adrien van Beveren (F), Honda, +0:37 sec.

3° Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min.

4° Daniel Sanders (AUS), KTM, +2:58

5° Ross Branch (BW), Hero, +3:42

6° Ricky Brabec (USA), Honda, +3:48

7° Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

8° Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +4:22

9° Skyler Howes (USA), Honda, +4:55

10° Romain Dumontier (F), Husqvarna, +5:05

12° Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11