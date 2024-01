Dakar, etapa 5: Vitória da Honda - mas a Hero lidera novamente!

O maior fabricante de motas Honda celebrou a sua quarta vitória na etapa do Rali Dakar 2024, desta vez com o chileno Pablo Quintanilla. No entanto, a Hero recuperou a liderança na classificação geral.

Com uma prestação irrepreensível, a vitória e uma vantagem de quase três minutos sobre o segundo classificado, o piloto da Honda Works, Jose Cornejo, assumiu esta terça-feira a liderança da classificação geral do Rali Dakar, que decorre até 19 de janeiro.

Assim, o chileno abriu a quinta etapa na Arábia Saudita, na manhã de quarta-feira, com 645 quilómetros, de Al-Hofuf a Shubaytah, dos quais apenas 118 quilómetros foram de especial.



Cornejo só passou o primeiro posto de controlo ao quilómetro 39 em 19º lugar, perdendo 4:52 minutos para o surpreendente Bruno Santos (Husqvarna) na frente. O português, que começou a corrida apenas na 44ª posição, fez um tempo surpreendente e distanciou-se do segundo classificado, Pablo Quintanilla (Honda), por 3:19 minutos.



No segundo posto de controlo, ao quilómetro 80, Quintanilla, que na terça-feira tinha caído do quarto para o sétimo lugar da classificação geral, estava na frente, seguido a 43 segundos pelo seu colega da Honda, Adrian van Beveren.



Santos perdeu mais de sete minutos para Quintanilla nos 41 quilómetros entre os pontos de controlo 1 e 2 e caiu para o 13º lugar.



Quintanilla terminou a quinta etapa em 1:32.53 horas, o que faz dele o mais rápido, seguido de van Beveren (+37 seg.) e do piloto da Red Bull KTM Toby Price (+1:39 min.). Esta é a sétima vitória de etapa do chileno no Dakar.



Cornejo terminou em décimo segundo, perdendo 6h11min para o vencedor e perdendo assim a liderança na classificação geral. Teve de a devolver a Ross Branch da equipa Hero works, de quem a tinha tirado na terça-feira. O homem do Botswana terminou a etapa em quinto lugar e perdeu 3:42 minutos, mas na classificação geral está 1:14 minutos à frente de Cornejo e 3:47 minutos à frente de Ricky Brabec em terceiro.



Kevin Benavides (Red Bull KTM) é o melhor piloto do grupo Pierer em quinto lugar na geral, mas já está a mais de 20 minutos de distância.



O resultado provisório pode ainda sofrer alterações devido a penalizações de tempo ou créditos.

Dakar 2024, resultado provisório etapa 5 (10.1.):

1º Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32.53 min

2º Adrien van Beveren (F), Honda, +0:37 seg.

3º Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min

4º Daniel Sanders (AUS), KTM, +2:58

5º Ross Branch (BW), Hero, +3:42

6º Ricky Brabec (EUA), Honda, +3:48

7º Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

8º Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +4:22

9º Skyler Howes (EUA), Honda, +4:55

10º Romain Dumontier (F), Husqvarna, +5:05

12º Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11