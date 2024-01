Etapa 5: Voces del vivac

Adrien van Beveren, Honda, 2º puesto:

"He apretado bastante y pronto he alcanzado a Ross (Branch). Después sentí que mi ritmo se ralentizaba. Mis sensaciones sobre la moto han sido buenas, la Honda es perfecta. Puedes sentir su rendimiento en estas condiciones. Me encantan las dunas y me he divertido mucho. Muchos pilotos rápidos salieron detrás de mí. Tenían más carriles que seguir, así que les resultó más fácil. Nos esperan muchas, muchas más dunas en los próximos dos días. Puede ser fantástico y hoy ha sido la motivación perfecta para ello".

Toby Price, KTM, 3er puesto:

"¡Bastante difícil! Ya había algunas bajadas complicadas en la etapa de enlace. Menos mal que estaban marcadas en el road book. Me he saltado algunas en la etapa, y lo noto en el cuerpo. Pero en general, un buen día con un ritmo útil en una jornada en la que es crucial evitar el único error grave que te cuesta la carrera."

Daniel Sanders, GASGAS, 4º puesto:

"Corto, duro y rápido. Muchos descensos suaves. Me he caído en una y me he hecho un poco de daño en la pierna, pero al menos he llegado entero a la meta. Las sensaciones con la moto han sido un poco mejores hoy que en los últimos días. La posición de salida para mañana está bien. Esperemos que no haga demasiado calor, porque va a ser un día largo".

Nacho Cornejo, Honda, 6º puesto:

"Tener que abrir la etapa por las dunas ha sido muy duro. He dado lo mejor de mí. Mi compañero Ricky Brabec me ha alcanzado en el kilómetro 50 y después hemos trabajado bien juntos. El quinto o sexto puesto me da una buena posición de salida para mañana, porque saldremos en orden inverso. Espero no haber perdido demasiado tiempo hoy y que las cosas vayan mejor mañana".

Luciano Benavides, Husqvarna, 9º puesto:

"Un mal día para mí. Se me ha parado la moto. No sé si ha sido el motor u otra cosa. He conseguido llegar a la meta, pero en los últimos 5 kilómetros se ha parado mucho. La moto se paró tres o cuatro veces".

Kevin Benavides, KTM, 13º:

"Etapa de enlace larga, etapa corta. No hay mucho que contar. Mañana es la etapa maratón, ahí es cuando se tomarán las primeras decisiones preliminares."