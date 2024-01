Etape 5 : Voix du bivouac

Adrien van Beveren, Honda, 2e place :

"J'ai pas mal accéléré et j'ai rapidement rattrapé Ross (Branch). Après cela, j'ai eu l'impression que mon rythme baissait. Mon feeling sur la moto était bon, la Honda est parfaite. Tu ressens ses performances dans ces conditions. J'adore les dunes et je me suis bien amusé. Beaucoup de pilotes rapides sont partis derrière moi. Ils avaient plus de pistes à suivre, c'était donc plus facile pour eux. Dans les deux jours à venir, beaucoup, beaucoup plus de dunes nous attendent. Cela pourrait être fantastique, et aujourd'hui était la motivation parfaite pour cela".

Toby Price, KTM, 3e place :

"Plutôt difficile ! Dès l'étape de liaison, quelques drops traîtres nous attendaient. Heureusement qu'elles étaient marquées dans le roadbook. Pendant l'étape, j'en ai manqué quelques-uns, ce que j'ai ressenti dans mon corps. Mais en somme, une bonne journée avec un rythme utilisable dans une journée où il est crucial d'éviter la seule erreur grave qui te coûte la course".

Daniel Sanders, GASGAS, 4e :

"Court, dur et rapide. Beaucoup de descentes douces. Sur l'une d'entre elles, je suis tombé et j'ai un peu insulté ma jambe, mais au moins j'ai franchi la ligne d'arrivée en un seul morceau. Le feeling avec la moto était un peu meilleur aujourd'hui que les jours précédents. La position de départ pour demain est correcte. J'espère qu'il ne fera pas trop chaud, car la journée sera longue".

Nacho Cornejo, Honda, 6e :

"Devoir ouvrir l'étape à travers les dunes était vraiment difficile. J'ai fait de mon mieux. Au 50e km, mon coéquipier Ricky Brabec m'a rattrapé, puis nous avons bien travaillé ensemble. La 5e ou 6e place me donne une bonne position de départ pour demain, car nous partons dans l'ordre inverse. J'espère que je n'ai pas perdu trop de temps aujourd'hui et que ça se passera mieux demain".

Luciano Benavides, Husqvarna, 9e :

"Une mauvaise journée pour moi. Ma moto s'est arrêtée. Je ne sais pas si c'était le moteur ou autre chose. J'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée, mais dans les cinq derniers kilomètres, il a bégayé massivement. Trois ou quatre fois, la moto s'est tout simplement arrêtée".

Kevin Benavides, KTM, 13e :

"Longue étape de liaison, courte étape. Il n'y a pas grand-chose à dire. Demain, c'est l'étape marathon, c'est là que les premières décisions préliminaires seront prises".