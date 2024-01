Tappa 5: Voci dal bivacco

Adrien van Beveren, Honda, 2° posto:

"Ho spinto molto e ho raggiunto subito Ross (Branch). Poi ho avuto la sensazione che il mio ritmo stesse rallentando. Il mio feeling con la moto era buono, la Honda è perfetta. Si sente che è performante in queste condizioni. Adoro le dune e mi sono divertito molto. Molti piloti veloci sono partiti dietro di me. Avevano più corsie da seguire, quindi è stato più facile per loro. Nei prossimi due giorni ci aspettano molte, molte altre dune. Potrebbe essere fantastico e oggi è stata la motivazione perfetta per farlo".

Toby Price, KTM, 3° posto:

"Piuttosto difficile! Già nella tappa di collegamento c'erano alcune cadute difficili. È stato un bene che siano state segnate nel road book. Ne ho saltate alcune durante la tappa, e questo lo sento nel mio corpo. Ma tutto sommato, una buona giornata con un ritmo utile in una giornata in cui è fondamentale evitare l'unico errore grave che ti costa la gara".

Daniel Sanders, GASGAS, 4° posto:

"Breve, duro e veloce. Molte discese morbide. In una sono caduto e mi sono fatto un po' male alla gamba, ma almeno sono arrivato al traguardo tutto intero. Il feeling con la bici era un po' migliore oggi rispetto agli ultimi giorni. La posizione di partenza per domani è buona. Speriamo che non faccia troppo caldo, perché sarà una giornata lunga".

Nacho Cornejo, Honda, 6° posto:

"Aprire la tappa attraverso le dune è stato davvero difficile. Ho fatto del mio meglio. Il mio compagno di squadra Ricky Brabec mi ha raggiunto al chilometro 50 e poi abbiamo lavorato bene insieme. Il quinto o sesto posto mi dà una buona posizione di partenza per domani, visto che si partirà in ordine inverso. Spero di non aver perso troppo tempo oggi e che le cose vadano meglio domani".

Luciano Benavides, Husqvarna, 9° posto:

"Una brutta giornata per me. La mia moto si è fermata. Non so se sia stato il motore o qualcos'altro. Sono riuscito ad arrivare al traguardo, ma negli ultimi 5 chilometri il motore si è spento. La moto si è fermata tre o quattro volte".

Kevin Benavides, KTM, 13° posto:

"Tappa di collegamento lunga, tappa corta. Non c'è molto da dire. Domani c'è la tappa maratona, e lì si prenderanno le prime decisioni preliminari".