Etapa 5: Vozes do bivouac

O resultado do dia conta apenas metade da história: a curta etapa de Hofuf a Shubaytah tinha como principal objetivo a preparação para a etapa maratona de amanhã.

por Werner Jessner - Automatic translation from German

Adrien van Beveren, Honda, 2º lugar:

"Esforcei-me bastante e rapidamente apanhei o Ross (Branch). Depois disso, senti que o meu ritmo estava a abrandar. As minhas sensações na moto eram boas, a Honda é perfeita. Sente-se o seu desempenho nestas condições. Adoro dunas e diverti-me muito. Muitos pilotos rápidos começaram atrás de mim. Eles tinham mais pistas para seguir, por isso foi mais fácil para eles. Há muitas, muitas mais dunas à nossa espera nos próximos dois dias. Pode ser fantástico e hoje foi a motivação perfeita para isso."

Toby Price, KTM, 3º lugar:

"Muito difícil! Já havia algumas descidas complicadas na etapa de ligação. Ainda bem que estavam assinaladas no road book. Falhei algumas delas na etapa, o que sinto no meu corpo. Mas, em suma, um bom dia com um ritmo útil num dia em que é crucial evitar um erro grave que nos custa a corrida."

Daniel Sanders, GASGAS, 4º lugar:

"Curto, duro e rápido. Muitas descidas suaves. Caí numa e magoei um pouco a perna, mas pelo menos consegui chegar inteiro à meta. As sensações da bicicleta estavam um pouco melhores hoje do que nos últimos dias. A posição de partida para amanhã é boa. Espero que não esteja muito calor, porque vai ser um dia longo."

Nacho Cornejo, Honda, 6º lugar:

"Ter de abrir a etapa nas dunas foi muito difícil. Dei o meu melhor. O meu companheiro de equipa Ricky Brabec apanhou-me ao quilómetro 50 e trabalhámos bem juntos depois disso. O quinto ou sexto lugar dá-me uma boa posição de partida para amanhã, porque vamos fazer o percurso pela ordem inversa. Espero não ter perdido muito tempo hoje e que as coisas corram melhor amanhã."

Luciano Benavides, Husqvarna, 9º lugar:

"Foi um dia mau para mim. A minha moto parou. Não sei se foi o motor ou outra coisa qualquer. Consegui chegar à meta, mas gaguejei imenso nos últimos 5 quilómetros. A mota parou três ou quatro vezes".

Kevin Benavides, KTM, 13º lugar:

"Etapa longa de ligação, etapa curta. Não há muito a dizer. Amanhã é a etapa maratona, que é quando as primeiras decisões preliminares serão tomadas."