Sensacional Tobias Ebster: ¡P10 con un lavado de esquí!

Para Tobias Ebster, que cumplió 26 años hace un mes, la quinta etapa del Rally Dakar 2024 fue un auténtico acontecimiento. Debido al orden de salida, el novato tirolés del Dakar llegó relativamente tarde a la meta de los relativamente cortos 118 kilómetros cronometrados, pero allí dio la campanada con el P10.

Ebster perdió sólo 4:33 minutos con respecto al ganador chileno Pablo Quintanilla (Honda) a lo largo de los 118 kilómetros.El sobrino de 26 años del veterano de KTM Heinz Kinigadner (63) se situó así en la mejor compañía de la élite absoluta del Dakar en la clasificación del día y entre el argentino Luciano Benavides (Husqvarna) y el estadounidense Skyler Howes (Honda).

Ebster, P26 en la clasificación general ,se mostrómás preocupado por las condiciones. "Hoy ha sido un día muy difícil.Empezamos pronto. Al principio teníamos que cubrir más de 500 kilómetros de etapa de enlace. Así que nos abrigamos bien porque hacía mucho frío por la mañana".

"No teníamos tiempo para hacer nada antes de la salida. Así que rodé en ropa interior de esquí. Puedo decir que hacía mucho calor. Mi hora de salida eran las 12:06 - justo bajo el sol del mediodía. Creo que algunos estarán fuera mucho tiempo hoy".

"Pero a mí me ha ido muy bien. Por desgracia, en torno al kilómetro 30, la horquilla delantera no paraba de saltar y estaba muy blanda. Tengo que ver qué pasaba, pero aun así me he divertido, conocía la superficie del Desafío del Desierto y realmente la he dejado volar. He podido adelantar a muchos pilotos. En resumen: ninguna caída, ha hecho calor y mañana seguiremos con la larga etapa de 48 horas".

Penalización errónea

Por cierto, la curiosa penalización de tiempo que Ebster recibió el martes también fue anulada posteriormente, después de que explicara la situación de forma clara y contundente al jurado. El tirolés se había saltado un control el martes y decidió volver en coche. Entonces se le acusó de cuatro infracciones de velocidad durante el trayecto, ¡aunque en realidad circulaba fuera del corredor de velocidad! Doblemente curioso: el subcampeón de la clasificación Malle Moto que viajaba a su lado no recibió ninguna sanción.