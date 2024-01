Sensationnel Tobias Ebster : P10 grâce à un lavage de skis !

Pour Tobias Ebster, qui a fêté ses 26 ans il y a un mois, la cinquième étape du Dakar 2024 a été un moment fort. Le débutant tyrolien a franchi la ligne d'arrivée relativement tard, en raison de l'ordre de départ, mais il a fait sensation en terminant 10e.

Sur les 118 kilomètres, Ebster n'a perdu que 4:33 minutes sur le vainqueur chilien Pablo Quintanilla (Honda).Le neveu de KTM Heinz Kinigadner (63), âgé de 26 ans, s'est ainsi retrouvé en bonne compagnie de l'élite absolue du Dakar au classement du jour et dans le sandwich entre l'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna) et l'Américain Skyler Howes (Honda).

Ebster, qui occupe la 26e place au classement général, a plutôt été gêné parles conditions générales. "Aujourd'hui, c'était vraiment une journée difficile.Nous sommespartis tôt. Nous avions d'abord plus de 500 kilomètres de liaison à parcourir. Nous nous sommes donc habillés chaudement, car il faisait très froid le matin".

"Avant le départ, nous avions alors zéro temps pour faire quelque chose. J'ai donc roulé en sous-vêtements de ski. Je peux dire qu'il faisait vraiment chaud. Mon heure de départ était 12h06 - donc directement sous le soleil de midi. Je pense que certaines personnes seront dehors tard aujourd'hui".

"Mais je me suis super bien débrouillé. Malheureusement, vers le 30ème kilomètre, la fourche avant n'arrêtait pas de se casser et était toute molle. Je dois voir ce qui s'est passé, mais je me suis quand même bien amusé, je connaissais le terrain depuis le Dessert Challenge et je l'ai vraiment fait voler. J'ai pu dépasser de nombreux coureurs. Le bilan : pas de chute, c'était chaud et demain, on repart pour la longue étape de 48 heures".

Pénalité par erreur

D'ailleurs, la curieuse pénalité de temps infligée à Ebster mardi a elle aussi été annulée a posteriori, après qu'Ebster eut expliqué clairement et avec insistance la situation au jury. Le Tyrolien avait manqué un point de contrôle mardi et avait décidé de repartir. C'est sur ce chemin qu'il s'est vu reprocher quatre infractions à la vitesse, alors qu'il se trouvait en réalité en dehors du couloir de speeding ! Double curiosité : le deuxième du classement Malle Moto, qui roulait à ses côtés, n'avait pas été sanctionné.