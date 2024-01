Sensazionale Tobias Ebster: P10 con lavaggio sci!

Che performance: il debuttante tirolese alla Dakar mette un enorme punto esclamativo e porta la sua Kini Red Bull-KTM privata al traguardo di tappa in mezzo ai piloti ufficiali.

Per Tobias Ebster, che ha compiuto 26 anni un mese fa, la quinta tappa del Rally Dakar 2024 è stata un momento di assoluto rilievo. A causa dell'ordine di partenza, il debuttante tirolese della Dakar è arrivato relativamente tardi al traguardo dei 118 chilometri cronometrati, relativamente brevi, ma ha fatto un grande colpo con P10.

Nei 118 chilometri, Ebster ha perso solo 4:33 minuti rispetto al vincitore cileno Pablo Quintanilla (Honda).Il 26enne nipote del veterano KTM Heinz Kinigadner (63) si è così trovato nella migliore compagnia dell'élite assoluta della Dakar nella classifica di giornata, stretto tra l'argentino Luciano Benavides (Husqvarna) e lo statunitense Skyler Howes (Honda).

Ebster, che si trova al 26° posto della classifica generale ,è statopiù penalizzato dalle condizioni. "Oggi è stata una giornata davvero difficile.Siamo partiti presto. All'inizio avevamo più di 500 chilometri di tappa di collegamento da percorrere. Quindi ci siamo vestiti pesantemente perché al mattino faceva molto freddo".

"Non avevamo tempo per fare nulla prima della partenza. Quindi ho corso con la mia biancheria da sci. Posso dire che faceva molto caldo. Il mio orario di partenza era alle 12:06, proprio sotto il sole di mezzogiorno. Penso che alcune persone resteranno fuori per molto tempo oggi".

"Ma per me è andata molto bene. Purtroppo, intorno al chilometro 30, la forcella anteriore continuava a saltare ed era molto morbida. Devo vedere cosa sta succedendo, ma mi sono divertito lo stesso, conoscevo la superficie dal Dessert Challenge e l'ho fatta volare. Sono riuscito a sorpassare molti piloti. In sintesi: nessuna caduta, faceva caldo e domani continueremo con la lunga tappa di 48 ore".

Penalità errata

Tra l'altro, anche la curiosa penalità di Ebster di martedì è stata successivamente annullata dopo aver spiegato la situazione con chiarezza e forza alla giuria. Il tirolese aveva saltato un posto di controllo martedì e aveva deciso di tornare indietro. Durante il tragitto gli sono state contestate quattro infrazioni per eccesso di velocità, anche se in realtà stava viaggiando al di fuori del corridoio di velocità! Una curiosità: il secondo classificato della classifica Malle Moto, che viaggiava al suo fianco, non ha ricevuto alcuna sanzione.