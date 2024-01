Sensacional Tobias Ebster: P10 com uma lavagem de esqui!

Que desempenho: o estreante tirolês no Dakar coloca um enorme ponto de exclamação e leva a sua Kini Red Bull-KTM privada ao final da etapa no meio dos pilotos de fábrica.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Para Tobias Ebster, que completou 26 anos há um mês, a quinta etapa do Rally Dakar 2024 foi um destaque absoluto. Devido à ordem de partida, o estreante tirolês do Dakar chegou relativamente tarde ao final dos 118 quilómetros cronometrados relativamente curtos, mas fez um grande sucesso com o P10.

Ebster perdeu apenas 4:33 minutos para o vencedor chileno Pablo Quintanilla (Honda) ao longo dos 118 quilómetros.O sobrinho de 26 anos do veterano da KTM, Heinz Kinigadner (63), estava assim na melhor companhia da elite absoluta do Dakar na classificação do dia e entre o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) e o norte-americano Skyler Howes (Honda).

Ebster, que ocupa a 26ª posição na classificação geral ,foimais afetado pelas condições. "Hoje foi um dia muito difícil.Começámos cedo. Inicialmente tínhamos mais de 500 quilómetros de etapa de ligação para percorrer. Por isso, vestimo-nos bem porque estava muito frio de manhã".

"Não tivemos tempo para fazer nada antes da partida. Por isso, fui com a minha roupa interior de esqui. Posso dizer que estava muito calor. A minha hora de partida foi às 12:06 - mesmo ao sol do meio-dia. Acho que algumas pessoas vão ficar de fora durante muito tempo hoje."

"Mas correu muito bem para mim. Infelizmente, por volta do quilómetro 30, a forquilha da frente não parava de estalar e estava muito mole. Tenho de ver o que se passa, mas diverti-me na mesma, conhecia a superfície do Dessert Challenge e deixei-a voar. Consegui ultrapassar muitos pilotos. Resumindo: não houve quedas, estava calor e amanhã vamos continuar com a longa etapa de 48 horas."

Penalização incorrecta

A propósito, a curiosa penalização de Ebster na terça-feira também foi cancelada depois de ele ter explicado a situação ao júri de forma clara e convincente. O tirolês falhou um posto de controlo na terça-feira e decidiu regressar de carro. Foi então acusado de quatro infracções por excesso de velocidade no caminho - apesar de estar a viajar fora do corredor de velocidade! Duplamente curioso: o segundo classificado da Malle Moto, que seguia ao seu lado, não foi penalizado.