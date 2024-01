Avertissement aux adversaires : Hero de retour en tête

Cinq des 14 jours de rallye sont passés dans l'histoire de la 46e édition de l'aventure du Dakar et jusqu'à présent, un duel fait rage en tête du classement des motos. Nacho Cornejo (Honda) et Ross Branch de l'équipe d'usine Hero, gérée par Speedbrain à Weissenburg, se sont relayés au classement général ces derniers jours.

Après la cinquième étape de mercredi, Branch a de nouveau pris la tête de la course. Avant la nouvelle étape de 48 heures qui se déroulera pour la première fois jeudi, le coureur du Botswana possède 1:14 minutes d'avance sur Cornejo. Honda et le groupe Pierer (KTM, GASGAS, Husqvarna) ne devraient pas sous-estimer Hero. Branch était également satisfait de l'étape dans son ensemble.

"La journée était correcte. Il n'y avait que du sable et des dunes sur 118 kilomètres", a rapporté le coureur de 37 ans. "Quelques bonnes dunes, quelques mauvaises aussi, et certaines étaient cassées. Dans l'ensemble, il y avait un peu de tout. Je suis de retour au bivouac en un seul morceau et nous avons une bonne position pour jeudi".

La star du Hero poursuit : "La sixième étape sera super intéressante, très difficile et très dure pour la moto et le pilote. La journée sera longue, voyons comment nous pouvons nous adapter à ce nouveau format".

Pour cette aventure de 48 heures, l'ordre de départ sera d'ailleurs différent : Les pilotes de RallyGP partiront dans l'ordre inverse de l'arrivée de mercredi. Branch débutera donc la journée en sixième et dernière position. A 16 heures, les pilotes termineront l'étape du jeudi, où qu'ils se trouvent. De là, ils se rendront au bivouac le plus proche et la suite aura lieu vendredi. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Dakar 2024, résultat de l'étape 5 (10.1.) :

1. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, 1:32,53 heures.

2. Adrien Van Beveren (F), Honda, +0:37 sec

3. Toby Price (AUS), KTM, +1:39 min

4. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +2:58

5. Mason Klein (USA), Kove, +3:01

6. Ross Branch (BW), Hero, +3:42

7. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:48

8. Stefan Svitko (SK), KTM, +4:10

9. Tobias Ebster (A), KTM, +4:33

10. Skyler Howes (USA), Honda, +4:55

13. Jose Cornejo (CHL), Honda, +6:11

Classement général après l'étape 5 (10.1.) :

1. Ross Branch (BW), Hero, 19:05,03 heures

2. Jose Cornejo (CHL), Honda, +1:14 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +3:47

4. Adrien Van Beveren (F), Honda, +18:10

5. Kevin Benavides (RA), KTM, +21:17

6. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +26:47

7. Toby Price (AUS), KTM, +31:36

8. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +37:44

9. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:52

10. Martin Michek (CZ), KTM, +39:52

11. Luciano Benavides (ARG), Husqvarna, +45:36

En outre :

26. Tobias Ebster (A), KTM, +2:23,35 h